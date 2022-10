Vous connaissez les Supers Nanas ? Vous en êtes peut-être vous-même une ? Ou alors vous en avez une chez vous ? Partons à la rencontre de celles qui vont envahir la console hybride de Nintendo…

Chenso Club est une réalisation du studio suédois, Pixadome. Il s’agit là de leur seconde réalisation, en effet, on leur doit déjà le titre Hayfever sorti en 2020.

L’histoire de Chenso Club est tout ce qu’il y a de plus classique, des envahisseurs extraterrestres s’attaquent à la terre. Ils tentent de s’emparer de l’énergie vitale des habitants pour alimenter une mystérieuse amulette. Nous découvrons alors une capsule d’incubation, dans laquelle se trouve une fille robot répondant au doux nom de Blue (oui, oui comme la raptor préférée de Chris Pratt).

La jeune fille aux yeux rouges terminator (normal c’est un robot) et armée d’une tronçonneuse, se verra rapidement recrutée pour faire le ménage sur la terre et rejoindre le Chenso Club. Sa quête de découpage des envahisseurs venus d’ailleurs la conduira à rencontrer 4 autres filles aux capacités différentes et originales qui l’aideront à mener à bien sa mission…

Mais malgré ce scénario d’aspect classique, quelques rebondissements sont à prévoir (même si un peu prévisibles), on n’en dira pas plus sur l’histoire !

Le pouvoir des 5 !

Alors, pour commencer, sachez que Chenso Club se « range » dans la catégorie des « Roguelite », comprendre que le jeu propose un objectif à atteindre (il y a différents niveaux à parcourir), mais que parvenir au bout ne sera pas chose aisée (même dans le mode facile)… Le jeu propose d’ailleurs quatre niveaux de difficulté : Histoire, Facile, Normal et Difficile.

Le mode histoire s’avère le plus accessible si vous voulez espérer voir la fin du jeu (et encore). Vous commencez la partie avec 200 points de vie et les ennemis sont un peu moins résistants. Néanmoins, vous ne disposez pas de plusieurs vies pour terminer le jeu. Si vos points de vie tombent à zéro, la partie s’achève ! Par contre, vous avez la possibilité de reprendre la partie suivante à partir du niveau dans lequel vous êtes passé de vie à trépas. Idem pour les personnages à débloquer (au nombre de 4). En plus de Blue qui est un personnage équilibré niveau puissance, défense et vitesse. Vous ferez la connaissance de Carmine dès le second niveau (elle, c’est plutôt un tank, lente dans les déplacements, mais une défense et une puissance sans égale). Le troisième niveau sera l’occasion de rencontrer Prune, une petite sorcière qui a du caractère et des attaques magiques assez puissantes, mais un peu plus longues à se recharger (un chouille moins équilibrée que Blue). Viendra ensuite Alice, une jeune fille au tempérament aventureux qui s’avère très rapide dans ses déplacements et puissante dans ses attaques et équipée d’un grappin qui pourra vous épargner quelques chutes (on en reparle plus tard). Enfin la discrète et muette Molly, vient rejoindre la bande des 5. Forte en défense et pas trop mauvaise en attaque, la jeune fille pompière s’avérera redoutable pour les attaques à distance. Chaque personnage est capable de sauter, donner des coups normaux (et même faire quelques enchaînements) et aussi utiliser des attaques spéciales (plus puissantes), mais nécessitant parfois un temps de charge. Vous pourrez également acheter dans une boutique flottante, des objets comme un boomerang ou encore une potion de vie qui se recharge (un peu lentement quand même), ou encore un trou noir portatif qui vous permettra de rassembler les ennemis au même endroit pour les dégommer plus facilement. Attention cependant, car ces achats se font en échange de vos points de vie… Autant c’est envisageable en mode histoire avec 200 points de vie, autant en mode normal avec 20 points, on réfléchira à deux fois avant d’acheter un item à 10 points. Mais le bouton qui peut tout changer et qui deviendra un des indispensables à maitriser, c’est celui du dash. Celui-ci vous permettra en effet de bénéficier d’un court moment d’invincibilité qui s’avérera la seule alternative pour passer des colonnes de scie circulaire ou encore des immenses rayons lasers sans perdre un seul point de vie.

Bienvenue au club

Vous évoluerez ainsi à travers 5 niveaux aux environnements relativement variés (avec un sixième « caché »), allant du château piégé aux montagnes enneigées, en passant par la ville en flamme. Chaque niveau terminé (avec son boss spécifique à chaque fois), vous permettra de gagner une des filles. En tant que Roguelite (avec une seule et unique vie), comptez 2 heures pour voir le bout de l’histoire (en tout cas en mode histoire).

Le mode histoire s’avérera d’ailleurs la bonne alternative pour débloquer les niveaux et personnages, pour retourner les affronter ensuite dans un mode de difficulté plus élevé. Et quand on dit élevé, on n’exagère qu’à moitié ! Même à partir du mode facile, il faudra bien veiller sur vos 20 points de vie (contre les 200 du mode histoire), pour espérer venir à bout de l’aventure. La maitrise des capacités des différentes héroïnes est indispensable, tout comme la connaissance des patterns des adversaires et des boss. Nous avons néanmoins apprécié certains affrontements contre les boss qui offrent des alternatives intéressantes (comme une course-poursuite par exemple).

L’autre particularité du titre, c’est sa non linéarité dans ses déplacements. On vous explique ! En fait chaque monde est divisé en 2 phases, elles-mêmes divisés en 3 niveaux, qui sont généralement composés de 4 tableaux (dont 3 avec des ennemis). Donc la particularité que nous évoquions c’est qu’en fonction de la zone, les déplacements ne seront pas forcément horizontaux de gauche vers la droite, mais également verticaux ! Soit vers le haut, soit vers le bas. Une diversité appréciable qui brise un peu la monotonie qui pourrait s’installer en se contentant d’avancer uniquement vers la droite. Les différents tableaux demandent de vaincre tous les ennemis présents à l’écran pour passer au suivant. Tant qu’ils ne sont pas tous éliminés, il faudra faire attention de ne pas tomber dans le vide ou de s’éloigner trop vers la gauche ou la droite, car dans ce cas votre personnage sera considéré comme vaincu (comme dans un brawler) et vous perdrez vos (précieux) points de vie.

Vous rencontrerez également des PNJ au fil de votre progression, généralement ces derniers vous proposeront une épreuve à réussir, comme par exemple, vaincre des ennemis plus puissants, ou évoluer en partie dans l’obscurité… Soyez toutefois rassurés, une épreuve réussie vous permettra de gagner des items en plus et… un follower sur le réseau Chirp ! Et oui, car à notre époque, il faut être connecté et avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux quand on protège le monde ! Les followers ainsi gagnés vous vendront ensuite, contre des points de prestiges, des capacités permanentes (comme un compteur de vie un peu plus grand). Chaque niveau terminé donnera également lieu à une traversée du tapis rouge, avec des fans qui vous collent et un paparazzi qui immortalisera vos meilleures attaques pour gagner toujours plus de points de prestiges ! Dispensables, ces séquences ont le mérite d’ajouter une petite touche d’originalité et d’humour au jeu.

Visuellement, le titre est relativement joli avec ses graphismes 2D façon 16bits. Les déplacements sont fluides, même si nous avons noté quelques ralentissements quand il y avait un peu trop d’ennemis (et d’action) l’écran. Rien qui ne vienne bloquer notre expérience de jeu, mais c’est toujours le genre de chose que l’on préfèrerait ne pas voir dans un jeu en 2D à l’aspect relativement simple. L’ensemble reste joli et nous avons également apprécié la bande-son du jeu, signé Knasibas qui avait déjà bossé avec le studio Pixadome et qui colle bien à l’action et à l’univers. L’histoire contée via des séquences façon bandes dessinées est entièrement sous-titrée en Français, ce qui s’avère plutôt appréciable. Qui plus est, les séquences relatives à l’histoire sont plutôt jolies et prêtent également à sourire.

L’ensemble est vraiment bien enrobé et même si on recommandera plutôt l’utilisation d’une croix directionnelle (et qu’on ragera un peu contre certains sauts), nous avons apprécié notre progression dans le jeu, surtout qu’il est également possible de demander à un(e) ami(e) de se joindre à nous pour dégommer les vilains (mais aussi et surtout, comparer notre code). Un petit mode multi aurait été un petit plus appréciable, mais le mode 2 joueurs (en local uniquement) reste une proposition intéressante !

Conclusion 6.5 /10 Chenso Club s’avère une petite expérience courte, mais défoulante. Même si la maniabilité et certaines phases de saut demande une petite phase d’apprentissages (et de préférence à la croix directionnelle, plutôt qu’aux joy-cons), le jeu propose une histoire qui à défaut d’être originale est plutôt plaisante à suivre via ses séquences racontées façon BDs. On apprécie également la présence d’un mode multijoueur, même si ce n’est qu’à 2. Ce plateformer d’action reste une bonne pioche pour les joueurs adeptes aux meilleurs scores et qui aiment exceller dans la difficulté, les autres parcourront le mode histoire une première fois, sans forcément vouloir y revenir une fois le jeu terminé… LES PLUS L’histoire

