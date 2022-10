Alors que Persona 5 Royal arrivera enfin sur Nintendo Switch le 21 octobre, on apprend aujourd’hui la date de sortie de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden, et ce sera tous deux pour le 19 janvier 2023.

La date est confirmée sur l’écosystème Xbox et sera même day-one dans le gamepass, mais la sortie est commune pour tous les supports. La date sera donc identique pour la console hybride de Nintendo. Pour rappel, les deux jeux bénéficieront pour la première fois d’une traduction française !