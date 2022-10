Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– ACA NeoGeo Puzzle Bobble – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Aragami: Shadow Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Arcade Archives Front Line – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Pirate Pete – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives The Ninja Warriors – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Time Tunnel – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Typhoon Gal – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Arietta of Spirits – $7.99 (prix de base: $19.99)

– A Short Hike – $5.35 (prix de base: $7.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Battle Chef Brigade – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Bustafellows – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Cat Quest – $6.49 (prix de base: $12.99)

– Cat Quest II – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Chasm – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Children of Morta – $6.59 (prix de base: $21.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.00 (prix de base: $12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Coromon – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $9.44 (prix de base: $14.99)

– Crysis Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $29.99 (prix de base: $49.99)

– de Blob – $8.99 (prix de base: $29.99)

– de Blob 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Dreamscaper – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Earthlock – $5.38 (prix de base: $29.90)

– Evergate – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Garden Story – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Guacamelee 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Kitaria Fables – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Lair of the Clockwork God – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Legend of Kay Anniversary – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Ninjago Movie Video Game – $7.49 (prix de base: $49.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Little Nightmares II – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Maglam Lord – $26.79 (prix de base: $39.99)

– Metal Max Xeno Reborn – $31.99 (prix de base: $39.99)

– Moonlighter – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Mr. Driller DrillLand – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

– MUSYNX – $20.99 (prix de base: $29.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Nexomon: Extinction – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nobody Saves the World – $16.74 (prix de base: $24.99)

– Northgard – $9.79 (prix de base: $34.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $10.19 (prix de base: $29.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Severed Steel – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishment – $14.99 (prix de base: $29.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Super Meat Boy – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $7.49 (prix de base: $49.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Titan Quest – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Tools Up! – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base: $16.99)

– West of Loathing – $5.50 (prix de base: $11.00)