– Les hits de la série Persona 4 Golden et Persona 3 Portable débarquent le 19 janvier 2023 pour la première fois sur consoles modernes ! –

IRVINE, États-Unis – 11 octobre 2022 – ATLUS a révélé ce week-end la date de sortie de Persona 4 Golden et Persona 3 Portable à l’occasion du concert Persona 25th Anniversary Super Live P-Sound Wish 2022 à Chiba (Japon). Ces deux titres sortiront le 19 janvier 2023 sur Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows, Steam, PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Tous deux seront jouables dès la sortie pour les abonnés Xbox Game Pass et PC Game Pass.

Persona 4 Golden : Il paraît que si on regarde une télé éteinte par une nuit pluvieuse, on voit son âme sœur… Une étrange rumeur se propage peu à peu dans la ville rurale d’Inaba, nouveau foyer du protagoniste. C’est également à ce moment que débute une série de meurtres mystérieux. En quête de la vérité, le protagoniste et ses amis s’aperçoivent qu’ils ont ouvert la porte d’un autre monde.

Pour la première fois, le jeu Persona 4 Golden sera officiellement traduit en français, italien, allemand et espagnol !

Persona 3 Portable : Si je vous dis qu’il y a une heure cachée entre un jour et le suivant… vous me croyez ? Cet instant hors du temps a pour nom « Heure sombre ». Un calme surnaturel engloutit alors la ville, les habitants se transforment en cercueils sinistres et d’indicibles monstres appelés Ombres envahissent les lieux. Une nuit, le protagoniste subit une attaque de ces entités des ténèbres. C’est quand tout espoir paraît perdu que s’éveille le pouvoir du cœur : sa Persona.

Avec des graphismes améliorés, Persona 3 Portable sera officiellement traduit en français, italien, allemand et espagnol. Il sera également disponible pour la première fois sur PC via Windows et Steam !