Une date de sortie définitive a été annoncée pour le prochain personnage en DLC de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, qui est Daki. SEGA, Aniplex et CyberConnect2 proposeront le DLC pour le 13 octobre 2022.

Présentation: (source)

Daki (堕姫 Daki), aussi connue sous le nom de Warabihime en tant qu’Oiran, est l’un des principaux antagonistes de l’Arc Quartier des Plaisirs de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba. Elle est un démon affilié aux Douze Lunes Démoniaques, étant le titulaire secondaire du poste de la 6e Lune Supérieure, grade qu’elle partage avec le titulaire principal, son frère aîné, Gyutaro.

Daki est très orgueilleuse et sadique, qui prend plaisir de torturer ses victimes avant de les tuer. Elle semble avoir une relation plutôt attentionnée avec son frère, Gyutaro, bien qu’on l’ait vue l’insulter et le ridiculiser lorsqu’ils échouent tous les deux, montrant que malgré son amour pour son frère. Elle le montre également dans la façon dont elle a parlé cruellement de lui lors de leur défaite, insultant même son apparence et affirmant vicieusement qu’il ne pouvait pas être son frère. Cependant, sous sa personnalité malveillante, son attitude gâtée et son égoïsme, Daki possède un amour sincère pour son frère aîné, comme on peut le voir lors de son séjour dans les Limbes. Malgré les tentatives de Gyutaro de couper les liens avec elle et de l’envoyer au paradis, Ume refuse obstinément d’abandonner son frère, même si cela signifie aller en enfer avec lui. Elle lui rappelle en larmes que, peu importe ce qui leur arrive, ils sont plus forts ensemble et lui promet que, peu importe le nombre de fois où elle mourra et renaîtra, elle sera toujours sa petite sœur. En tant que courtisane, elle semble avoir un côté séducteur, comme on peut le voir lors de ses interactions avec ses clients. Bien qu’elle soit âgée de plusieurs centaines d’années, elle a un comportement enfantins et prétentieux, notamment en faisant des crises de colère et en pleurant lorsque les choses ne vont pas comme elle le souhaite et en s’en prenant à n’importe qui pour se défouler. Lors de ses interactions avec son frère et les autres courtisanes, Daki se comportait généralement comme une enfant gâtée, arrogante et hargneuse. Ces tendances enfantines peuvent être dues au fait qu’elle n’était qu’une jeune fille de treize ans lorsqu’elle a été transformée en démon. Gyutaro note que lorsqu’elle était humaine, elle était honnête et facilement influençable, ce qui l’amène à prendre facilement à cœur les traits de caractère et les paroles de ceux en qui elle a confiance et qu’elle admire, comme on l’a vu lorsqu’elle a été facilement influencée par Muzan. Son frère Gyutaro croit lui-même que la seule raison pour laquelle elle est ainsi est due au fait qu’elle a été élevée par lui pour être égoïste et pour ne s’inquiéter et se soucier que d’elle-même.

Entertainment District Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira ont été ajoutés comme personnages DLC le mois dernier. Nezuko Kamado (forme démoniaque avancée) à rejoint en août.