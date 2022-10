Nintendo a partagé une date de sortie définitive pour les nouveaux amiibo de Splatoon 3. Le set complet sera disponible le 11 novembre 2022, au moins aux Etats-Unis. La date devrait être identique chez nous, mais on n’aura la confirmation que plus tard (surement dans la journée).

La gamme d’amiibo comprend Inkling (jaune), Octoling (bleu) et Smallfry. En scannant une figurine, les joueurs peuvent sauvegarder leurs combinaisons d’équipement préférées en tant que Fresh Fits pour échanger facilement leurs tenues. Ils sont également livrés avec des équipements exclusifs et il est possible de prendre des photos en jeu avec eux. Les figurines NFC Inkling (jaune), Octoling (bleu) et Smallfry seront vendues au prix de 15,99€ chacune.