À quelques jours de sa sortie le 18 octobre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version Cloud sur Nintendo Switch, A Plague Tale: Requiem d’Asobo Studio et Focus Entertainment dévoile une vidéo musicale réalisée avec la violoniste et star de YouTube Lindsey Stirling .

Un vibrant hommage à la sortie de A Plague Tale: Requiem

Célébrant sa sortie le 18 octobre prochain, A Plague Tale: Requiem invite Lindsey Stirling, violoniste dont les chorégraphies envoûtantes et les incroyables costumes ont fait d’elle l’une des stars les plus regardées sur YouTube. Avec une tenue inspirée des personnages du jeu, Amicia et Hugo de Rune, la musicienne à succès évolue dans un somptueux décor en pleine nature et interprète au violon le thème principal du jeu. Découvrez son hommage poignant dans cette vidéo , subtil mélange de sa performance artistique et des images du jeu.

Cet hommage spécial célèbre l’aventure émouvante à travers un monde brutal aux décors à couper le souffle que les joueurs parcourront dans A Plague Tale: Requiem, accompagnés de l’incroyable bande-son du compositeur Olivier Derivière, maintes fois récompensé et nommé aux BAFTA, qui intensifie le voyage émotionnel de ce nouveau chapitre de A Plague Tale. A Plague Tale: Requiem sortira le 18 octobre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version cloud sur Nintendo Switch. Le jeu sera également disponible le jour de sa sortie avec le Xbox Game Pass sur console et PC. Précommandez maintenant et inscrivez-vous en tant que membre Focus pour obtenir les dernières informations et les offres exclusives à venir pour A Plague Tale: Requiem et l’ensemble du catalogue Focus.