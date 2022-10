How to Say Goodbye suit un personnage quelques instants après son décès, et raconte son voyage dans un monde inconnu après la vie. Le joueur devra aider le fantôme à accepter sa mort et à passer de l’autre côté, au gré des différentes rencontres avec des esprits plus ou moins bienveillants. Les fantômes pourront néanmoins compter sur les différents compagnons rencontrés lors de leur voyage afin de quitter les limbes qui les emprisonnent et enfin accepter leur disparition.

– Les créateurs(Monument Valley 2 / Lieve Oma) et(Oniri Islands) accompagnés de leur éditeur et co-producteursont heureux d’annoncer la sortie dele. Le jeu poétique et touchant qui parle de deuil en s’inspirant des codes visuels de la littérature jeunesse sera disponible sur

propose une aventure dans la ligne de l’illustration et de la littérature jeunesse (Tomi Ungerer, Tove Jansson, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Sendak…). Pour avancer, le joueur devra déplacer les éléments du décor sur une grille dans le but de se frayer un chemin jusqu’à la sortie symbolisée par une porte. Mais de nombreux obstacles se dresseront sur sa route, et des fantômes perdus tenteront de lui faire perdre son chemin.

“Expérience universelle mais propre à chaque individu, le deuil suscite des émotions fortes. Or, dans la plupart des jeux vidéo, il se réduit à un acte violent : la mort sert de métaphore pour indiquer au joueur de façon extrêmement binaire qu’il perd ou qu’il gagne, qu’il existe ou n’existe plus. Nous avons souhaité aborder le sujet de façon plus subtile et positive, avec délicatesse” explique Florian Veltman, concepteur d’How to Say Goodbye.

How To Say Goodbye sera disponible dès le 3 novembre sur PC (Steam), Nintendo Switch, iOS & Android au prix de 12.99€ sur PC & Nintendo Switch et 4.99€ sur mobiles.