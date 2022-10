Voici le top des ventes de la semaine (du 3 au 9 octobre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Surprise, même si c’est toujours 4 fois moins que Splatoon 3 qui reste premier, NieR: Automata – The End of YoRHa Edition version Nintendo Switch s’offre un bon lancement pour un portage, qu’on dira, d’un age certain.

01./01. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 120.564 / 3.021.047 (-23%)

02./00. [NSW] NieR: Automata – The End of YoRHa Edition <NieR: Automata \ NieR: Automata – 3C3C1D119440927> <RPG> (Square Enix) {2022.10.06} (¥4.800) – 30.218 / NEW

03./06. [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 21.908 / 188.782 (+51%)

04./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.522 / 4.865.680 (+29%)

05./14. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.857 / 2.814.902 (+5%)

06./09. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.09.22} (¥5.980) – 6.677 / 46.673 (-25%)

07./11. [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 5.483 / 67.144 (-31%)

08./04. [PS4] FIFA 23 <SPT> (Electronic Arts) {2022.09.30} (¥7.909) – 5.364 / 27.085 (-75%)

09./00. [NSW] Hakuoki: Shinkai – Ten’un no Shou # <ADV> (Idea Factory) {2022.10.06} (¥6.500) – 5.101 / NEW

10./08. [NSW] FIFA 23: Legacy Edition <SPT> (Electronic Arts) {2022.09.30} (¥3.909) – 4.788 / 16.571 (-59%)

Baisse générale côté hardware, même si elle est beaucoup plus brutale inquiétante pour certaines. Le marché est en situation de quasi-monopole, comme le veut Nintendo, et comme s’en arrange Sony.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 62.100 | 70.385 | 179.851 | 3.506.077 | 4.084.965 | 26.425.578 | | PS5 # | 5.546 | 18.076 | 15.885 | 755.490 | 845.753 | 1.978.825 | | XBS # | 797 | 13.064 | 3.447 | 235.630 | 71.167 | 364.288 | | 3DS # | 85 | 27 | 405 | 9.566 | 24.194 | 24.597.014 | | PS4 # | 12 | 14 | 961 | 687 | 98.300 | 9.395.631 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 68.540 | 101.566 | 200.549 | 4.507.450 | 5.124.379 | 63.950.198 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 4.897 | 15.101 | 13.786 | 675.682 | 716.307 | 1.704.808 | | PS5DE | 649 | 2.975 | 2.099 | 79.808 | 129.446 | 274.017 | | XBS X | 391 | 3.401 | 527 | 90.836 | 39.408 | 164.127 | | XBS S | 406 | 9.663 | 2.920 | 144.794 | 31.759 | 200.161 | |NSWOLED| 36.923 | 47.042 | 138.409 | 1.990.333 | 138.409 | 2.762.461 | | NSW L | 1.925 | 2.549 | 8.650 | 488.900 | 1.016.692 | 4.899.684 | | NSW | 23.252 | 20.794 | 32.792 | 1.026.844 | 2.929.864 | 18.763.433 | | PS4 | 12 | 14 | 961 | 687 | 98.076 | 7.819.908 | |n-2DSLL| 85 | 27 | 405 | 9.566 | 24.194 | 1.202.069 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+