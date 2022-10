Cela fait huit ans que Bayonetta 2 est sorti, en octobre 2014. L’attente a été longue et Platinium Games nous a fait patienter très longtemps avant que nous puissions enfin voir nos espoirs se réaliser. Après quelques teasers, un Nintendo Direct et quelques trailers, nous y voilà, Bayonetta 3 est là ! Sans plus tarder, regardons ce que notre sorcière bien aimée vient nous apporter.

Dans le cadre de cette preview, nous avons pu découvrir quelques zones telles que le quartier de Shibuya à Tokyo ou encore des forteresses militaires de l’époque de la Chine antique. Les zones sont relativement grandes bien qu’il s’agisse toujours de couloirs et cachent différentes énigmes et défis, certains étant vraiment bien cachés. Néanmoins, les décors sont bien endommagés car les entités que nous rencontrons ici en ont après les humains. Après les anges et les démons, nous y affrontons de nouvelles créatures humanoïdes, cette fois-ci perçues par les humains, ce qui donne lieu à des affrontements à sens unique comme le laisse deviner les décors.

Pour y faire face, Bayonetta se bat comme à son habitude avec ses pistolets favoris mais pourra s’équiper également du G-Pillar (une grosse masse d’arme équipée d’un canon) ou des Ignis Araneae (des yoyos géants enflammés). Chaque arme est associée à un démon et permet à Bayonetta d’emprunter temporairement son pouvoir et sa forme lors des enchaînements de combos ou lorsque vous vous déplacez rapidement. Contrairement aux opus précédents où vous deviez choisir quelle arme mettre aux mains et aux pieds, Bayonetta 3 vous impose un set complet d’armes pour chaque exemplaire. En revanche, vous pouvez équiper deux sets d’armes à la fois et basculer d’une arme à l’autre avec la touche L, sans avoir à passer dans le menu (sauf si vous voulez utiliser un set différent de ceux actuellement équipés). En dehors des armes, vous aurez l’occasion de faire appel aux démons sous leur forme originelle directement en combat. Cela permet de créer des combos dévastateurs et de vous en mettre plein la vue au passage. Parmi les démons que vous pouvez appeler se trouvent les trois emblématiques de Bayonetta 2 : Gomorrah, le grand dragon, Madame Butterfly l’iconique invocation de Bayonetta et Phantasmaraneae la grosse araignée. Ces invocations ont cependant un risque, elles laissent Bayonetta sans défense et à la merci des ennemis qui se seraient faufilés entre les pattes de vos géants amis. Vous pouvez à tout moment interrompre l’invocation pour reprendre le contrôle et ainsi esquiver le danger. Le plus important mais également le plus intéressant au niveau du gameplay est d’alterner les deux pour maximiser les dégâts infligés. Les esquives parfaites qui viennent ralentir le temps ainsi que les attaques sadiques sont bien évidemment de retour et complètent la panoplie des coups possibles car tout est cumulable. Vous pouvez esquiver une attaque pour passer en stase temporelle et en profiter pour invoquer un démon durant le slowmotion adverse.

Comme le laissait supposer le trailer, Bayonetta 3 vous permettra d’incarner également le personnage de Viola. Contrairement à Bayonetta, elle se bat avec un long katana et peut faire appel à une unique créature démoniaque nommée Chouchou. Elle pourra l’appeler à sa guise sans être handicapée mais devra à la place se battre à mains nues. Une autre distinction de gameplay est que l’esquive de Viola ne déclenche pas de stase temporelle. Pour l’activer, vous devrez contrer un coup parfaitement avec le katana ce qui ajoute une mécanique supplémentaire intéressante mais un peu frustrante quand vous êtes habitué à esquiver car les touches ne seront pas identiques. Pour chaque combat, Bayonetta et Viola disposent de leurs propres bandes sons. Bayonetta est restée sur son thème classique tandis que Viola est orientée rock ce qui donne un peu plus de nervosité aux combats et l’envie d’en découdre avec les poings. En dehors de ces deux protagonistes, nous retrouverons bien évidemment notre armurier favori des Gates of Hell : Rodin. Il est toujours présent dans cet opus et continue de vous aider dans vos aventures depuis son bar en vous fournissant des accessoires et objets en tout genre.

Bayonetta 3 propose d’ores et déjà plusieurs mécaniques de gameplay variées qui cassent complètement la routine d’un niveau à l’autre, et ce au sein du même chapitre. Que ce soit les combats explosifs, l‘exploration, les énigmes, le fait de disposer de plusieurs sets d’armes ou encore d’avoir la possibilité de chevaucher Gomorrah pour des scènes spectaculaires, Platinium Games semble avoir mis la barre haute. Pour cette dernière partie d’ailleurs, le fait d’avoir des entités gigantesques qui s’affrontent et se déplacent tout en défiant les lois de la physique donne au titre un petit air de Dr Strange qui n’est pas pour déplaire. Nous avons hâte d’en découvrir davantage car cette preview nous a mis l’eau à la bouche.

Après avoir peaufiné le deuxième opus en améliorant les mécaniques du premier, Bayonetta 3 nous ressert un cocktail connu mais revisité et qui nous charme déjà complètement. Les ajouts de gameplay, les nouvelles mécaniques, un nouveau personnage et le mystère autour de nos adversaires viennent enrichir l’univers et nous plongent dans l’ambiance dès les premières minutes. Tomber dans l’addiction n’a pas été très compliqué mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons bien assez vite pour vous donner un avis plus complet très bientôt.