Les fans de Xenoblade Chronicles 3 ont fouillé dans les fichiers du jeu après la sortie de la nouvelle mise à jour 1.2.0 et de la vague 2 du DLC, et via une datamine, ils ont apparemment découvert le design du prochain nouveau Héros.

Attention au spoil, même si rien n’est révélé en termes de contenu de l’histoire.

Techniquement, nous avons déjà vu ce Héros – mais seulement sous forme de silhouette via les images du season pass: Nintendo a teasé la vague 3 de Xenoblade Chronicles 3 lors d’un Nintendo Direct le mois dernier en reconfirmant ce qui sera inclus et ce vague aperçu du personnage. Nous savons que la prochaine série de DLC comprendra le nouveau héros et la quête associée, ainsi que du Challenge Battle. Quant au Héros trouvé dans la datamine, de nombreux fans ont confirmé que l’image existe bien dans les fichiers du jeu. Certains ont fait remarquer que le design ne semble pas être le bon, mais une théorie qui circule est que le design n’est pas complètement terminé. Ce que les joueurs verront dans le jeu final pourrait être un peu différent. Bien sûr, rien n’a été officiellement confirmé par Nintendo à l’heure actuelle.

Puisque le DLC1 est une lame artificielle qui a résonné avec Noah, il serait logique que le DLC2 soit une classe kevessi qui se lie avec Mio. Son bijou de poitrine fait penser au bijou de Melia dans sa tenue de voyage.