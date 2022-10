Hellena Taylor, actrice originale ayant prêté sa voix a Bayonetta et donc grandement participé a la création du personnage telle que nous la connaissons vient de publier une suite de vidéos sur sa page Twitter demandant aux fans de boycotter le jeu.

Comme nous le savons depuis un mois, Hellena Taylor ne doublera pas Bayonetta pour le troisième épisode. Une raison qui était donnée par PlatinumGames était que l’emploi du temps de l’actrice ne concordait pas, chose qui a aujourd’hui été grandement révélée être un mensonge face au public dans une histoire bien plus complexe.

L’actrice avait déjà donné des premiers signes l’an passé en réponse du tweet d’un fan, le 12 Septembre 2021 elle avait déjà dit qu’elle ne reprendrait potentiellement pas son rôle.

Les 4 vidéos publiées plus tôt dans la journée par l’actrice font part d’un immense manque de respect pour la profession de cette dernière, car après plusieurs négociations concernant son salaire, Platinum Games ne lui aurait proposé que 4000$ pour doubler l’intégralité du jeu. Une somme dérisoire sachant le travail nécessaire derrière et surtout que la franchise aurait généré plus de 450 millions de dollars sur les ventes seules des 2 premiers jeux (sans compter tout le merchandising autour).

Elle aurait également adressé cette fameuse histoire selon laquelle Platinum Games avait déclaré qu’elle n’avais pas assez de disponibilités pour réaliser son travail chez eux.

Hellena a continué également en étant un peu plus virale vis à vis de sa remplacente, lui interdisant de « signer quelconque merch au nom de Bayonetta » car elle « n’a pas crée ce personnage, cette voix ».

Pour les anglophones voici la suite de tweets en question :

Hideki Kamiya, président de Platinum Games aurait réagi en niant les faits et accusant l’actrice de mensonges, le fameux tribunal d’internet est en marche.

Sad and deplorable about the attitude of untruth. That's what all I can tell now.

By the way, BEWARE OF MY RULES.

— 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) October 15, 2022