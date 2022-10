Télécharger l’application de lancement gratuite vous permet d’essayer le jeu pendant un temps limité. Ce jeu fonctionne grâce au streaming via le cloud, et une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer. Si votre connexion Internet devient instable, vous serez déconnecté(e) du service après quelques minutes. Veuillez utiliser l’application de lancement gratuite pour tester la disponibilité et la qualité du service dans votre région. Un compte Nintendo est nécessaire pour accéder à ce service dans le cloud. Pour accéder au jeu en illimité, vous devez disposer de cette application de lancement gratuite ainsi que du pass d’accès vendu séparément.

Pour plus d’informations au sujet des jeux fonctionnant grâce au streaming via le cloud, rendez-vous à la Rubrique d’Assistance.

Rappel sur le refund avec le jeu en cloud gmaing :

Dans un délai de 14 jours après votre achat, et à condition que votre temps de jeu ne dépasse pas deux heures, nous vous accordons un droit de remboursement contractuel pour cet achat. Les deux heures de jeu sont comptabilisées pour l’ensemble des achats concernant le même logiciel. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le service d’assistance Nintendo.

Vivez une aventure poignante aux côtés d’Amicia et Hugo, dans un monde brutal ravagé par des forces obscures.

Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d’y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d’Hugo.

Mais lorsque les pouvoirs d’Hugo ressurgissent, mort et destruction s’abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d’Hugo.

Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels… et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers.

La suite du jeu acclamé A Plague Tale: Innocence

Un monde impitoyable dévasté par des forces surnaturelles

Des décors à couper le souffle servis par une bande son envoûtante