Paris, le 18 octobre 2022 – Microids a le plaisir de partager de nouvelles informations sur le jeu Horse Tales – La Vallée d’Émeraude à travers un nouvel article de blog Microids Backstage. Développé par le studio Aesir Interactive, le jeu invite les joueurs à plonger dans une aventure équestre en monde ouvert. Horse Tales – La Vallée d’Émeraude sortira le 3 novembre prochain sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch et PC.

Microids Backstage constitue le nouveau blog de Microids en invitant les fans à découvrir les secrets de conception de leurs jeux vidéo favoris à travers des interviews, des aperçus inédits et des contenus exclusifs. Le but : montrer les coulisses derrière la création de nos jeux et présenter les équipes derrière des licences comme Syberia ou Flashback 2.

Découvrez le nouvel article de blog Microids Backstage sur Horse Tales !

Une aventure équestre accessible à tous !

Horse Tales – La Vallée d’Émeraude propose une aventure pour les passionnés de chevaux de tous âges. Afin que les enfants comme les adolescents et les adultes puissent en profiter au maximum, les mécaniques de jeu se veulent simples à appréhender mais plus complexes à maîtriser totalement. Par exemple, les jeunes joueurs peuvent aisément se déplacer à cheval et galoper pour explorer le monde qui les entoure, tandis que les joueurs plus expérimentés pourront utiliser des techniques plus avancées pour aborder les virages de façon optimale et se mettre au défi de remporter la première place des classements des courses d’obstacles.

Des chevaux dotés de personnalités variées

Plutôt que de considérer les chevaux comme de simples véhicules à crinière qui les mèneront plus vite d’un point A à un point B, Horse Tales – La Vallée d’Émeraude encourage les joueurs à tisser des liens et à prendre bien soin de leurs chevaux. L’attachement auprès des différents chevaux est notamment renforcé par les personnalités distinctes que chacun peut avoir. Cela se traduit en jeu par des statistiques et des traits de caractère uniques de chaque cheval.

Les traits de caractère influent sur la façon dont les chevaux interagissent avec leur environnement. Ainsi, un cheval au caractère « collant » vous suivra quand vous descendrez de cheval pour explorer à pied, tandis qu’un cheval ayant le vertige sera moins enclin à aller dans certaines zones en hauteur. Par ailleurs, les statistiques telles que l’Agilité, la Force et l’Endurance détermineront respectivement la vitesse à laquelle galopera le cheval, la distance à laquelle il pourra sauter et combien cela lui prendra de temps pour recouvrer son endurance.

Obtenez le cheval de vos rêves grâce aux croisements !

Tout comme pour la façon de se déplacer, le système de croisements d’Horse Tales – La Vallée d’Émeraude s’adapte aux joueurs occasionnels comme aux plus expérimentés. Une fois que votre domaine comportera assez d’écuries, de ressources, de bâtiments annexes, et qu’il sera doté d’une écurie dédiée à l’élevage, vous pourrez commencer à croiser vos chevaux entre eux.

Au premier abord, les croisements sont simples : en faisant se reproduire deux chevaux aux statistiques similaires, vous obtiendrez un poulain bénéficiant d’une légère amélioration de ses statistiques. Celui-ci héritera également de certains traits et coloris de robe de la part de ses parents. La couleur de la robe du poulain obtenu dépend de paramètres plus complexes car ceux-ci s’inspirent de véritables principes de génétique équine.

En tant que jeu en monde ouvert, Horse Tales offre aux joueurs une grande liberté dans leurs actions. Cela signifie qu’ils peuvent croiser leurs chevaux comme ils l’entendent, qu’ils souhaitent simplement un cheval rapide et robuste de n’importe quelle couleur, ou qu’ils préfèrent au contraire se concentrer sur l’élevage jusqu’à obtenir le cheval parfait, qui aura les meilleures statistiques et la robe la plus rare.

Les joueurs devront aussi explorer le monde de la Vallée d’Emeraude pour trouver de nouveaux chevaux. Certains peuvent être rencontrés à l’état sauvage lors de leur aventure, d’autres peuvent être obtenus en parlant aux autres personnages qui pourront prêter leurs chevaux pour les croiser.

Tous ces différents éléments (constitution, génétique, statistiques et traits de personnalité) permettent de proposer aux joueurs une très large variété de chevaux uniques. Les joueurs bénéficient d’une grande liberté quant à l’élevage et l’entraînement de leurs chevaux. Et lorsque vous aurez obtenu le cheval de vos rêves – qu’il ait le look que vous recherchez, qu’il soit bon à la course et aux sauts, ou mieux, les deux ! – vous apprécierez d’autant plus explorer le vaste monde ouvert d’Horse Tales – La Vallée d’Émeraude.

***

À propos d’Horse Tales – La Vallée d’Émeraude

Les vacances chez votre tante s’avèrent très différentes de ce que vous vous imaginiez : le domaine familial, autrefois prestigieux, est tombé en ruines et vous vous retrouvez face à un défi de taille. Comment rendre à votre domaine équestre sa gloire d’antan ?

Laissez-vous embarquer dans une belle aventure hippique ! Explorez les vastes étendues sauvages qui vous entourent, partez à la rencontre des habitants de la péninsule et liez-vous d’amitié avec eux. Rénovez la demeure familiale en améliorant, construisant et en personnalisant une grande variété de bâtiments, écuries et décorations. Découvrez les secrets dissimulés de l’île, élevez et apprivoisez de nombreux chevaux différents, entraînez-les et participez à des courses palpitantes !

***

Découvrez la Limited Edition du jeu, toujours disponible en précommande !

Galopez à l’aventure avec Horse Tales – La Vallée d’Émeraude, disponible le 3 novembre prochain !