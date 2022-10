Après avoir fait le plein d’images hier, nous vous proposons de découvrir 30 minutes de gameplay pour Dragon Quest Treasures, offerte par la chaine YouTube Japonaise de V-Jump !

Déplacements, combats, ennemis rencontrés, mondes à parcourir… tout un programme à découvrir juste là, en attendant la sortie du jeu prévue pour le 9 décembre:

Nouveau spin-off de la saga DRAGON QUEST, DRAGON QUEST TREASURES suit les escapades d’Erik et Mia, deux frères et sœurs apparus pour la première fois dans DRAGON QUEST XI: Les combattants de la destinée™.

Les joueuses et les joueurs contrôleront Erik et Mia tandis qu’ils explorent un paradis pour tous les chasseurs de trésors, où une aventure sans limite les attend ! Les trésors peuvent se cacher dans les endroits les plus inaccessibles, ils devront recruter une variété de monstres bien attentionnés et utiliser leurs capacités pour les aider dans leur chasse aux trésors. Ces créatures charmantes aideront les joueuses et les joueurs à courir à travers champs, à escalader des montagnes en un seul bond ou à planer au-dessus de gouffres béants. Ils leur apporteront même de l’aide lors de combats contre des chasseurs de trésors rivaux ! Récolter des trésors améliorera la valeur de leur chambre forte, leur permettant ainsi d’agrandir leur base et d’augmenter leur brigade de gentils monstres.