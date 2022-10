Dragon Quest Treasures, le nouveau RPG qui fait la part belle à la chasse aux trésors, le 9 décembre 2022 dans le monde entier.

Les joueuses et les joueurs contrôleront Erik et Mia tandis qu’ils explorent un paradis pour tous les chasseurs de trésors, où une aventure sans limite les attend ! Les trésors peuvent se cacher dans les endroits les plus inaccessibles, ils devront recruter une variété de monstres bien attentionnés et utiliser leurs capacités pour les aider dans leur chasse aux trésors. Ces créatures charmantes aideront les joueuses et les joueurs à courir à travers champs, à escalader des montagnes en un seul bond ou à planer au-dessus de gouffres béants. Ils leur apporteront même de l’aide lors de combats contre des chasseurs de trésors rivaux ! Récolter des trésors améliorera la valeur de leur chambre forte, leur permettant ainsi d’agrandir leur base et d’augmenter leur brigade de gentils monstres.