Disponible depuis le 7 Octobre sur Nintendo Switch, No Man’s Sky a été parcouru en long et en large par l’équipe de Digital Foundry, qui s’est fait un plaisir de faire un compte-rendu complet sur son portage ! Nous vous proposons de découvrir en Français, les principaux points qu’ls ont remonté et vous invitons à regarder la vidéo complète qu’ils proposent un peu plus bas…

Il y a pas mal de concessions graphiques qui ont dû être faites (en plus de l’absence du mode multijoueurs).

Des modifications du décor apparaissent parfois au dernier moment (on rappelle que le jeu généère des environnements de façon plus ou moins aléatoire).

Les zones d’ombre s’affichent de façon assez grossière à mesure que le joueur se déplace.

Les grands éléments de feuillage sont visible d’assez loin.

Par contre les buissons et les végétaux plus petits n’apparaissent que quand le joueur est proche.

Les éléments de rendu des graphismes sont en basse qualité.

Les nuages ont un rendu très simpliste.

L’animation du personnage à tendance à ralentir quand la caméra est derrière le joueur.

Il y a un effet de scintillement pour les ombres à mi-distance.

Le TAA (Temporal Anti Aliasing) utilisé pour amélorer la qualité de l’image ne donne pas toujours un bon résultat (note: le TAA permet de comparer des images voisines (dans le temps) et les « mélange » pour créer une image plus nette en mouvement. Il est également peu gourmand en ressources.

L’image a tendance à scintiller / trembler lors des déplacements.

Le jeu propose une résolution de 1152*648 en docké.

En portable il passe en 869*504.

En dehors de la qualité de l’image, le rendu du mode portale et docké est similaire.

Le jeu essaye d’atteindre les 30 fps. (Il y parvient généralement lors des déplacements du personnage).

Mais il y a quand même assez souvent des baisses de framerate.

Il y a quelques saccades lorsque l’on navigue entre l’espace et les planètes.

Si on augmente trop la complexité des constructions de base, le framerate baisse en flèche et le jeu fini même par serrer.

L’option permettant de limiter la complexité ne sert finalement pas à grand chose.

Ils regrettent l’absence du mode multijoueurs.

Ils s’interrogent sur le prix du jeu (vendu 49.99), estimant qu’il est régulièrement en promotion sur les autres plateformes. Ils estiment que le prix est trop élevé pour des joueurs qui seraient tenté de l’essayer de manière occasionnelle.

Ils notent également qu’il n’y a pas de système de « cross-save » et qu’il faudra tout recommencer depuis le début.

Ils espèrent néanmoins qu’en cas de succès, le jeu bénéficie de mise à jour qui améliorent l’expérience de jeu (comme ce fut le cas sur PC).

Avez-vous craqué pour la version Nintendo Switch de No Man’s Sky …?

Inspiré par l’aventure et l’imagination qui nous fascinent dans les films de science-fiction classique, No Man’s Sky vous présente une galaxie à explorer, remplie de planètes et de formes de vie uniques, dans un environnement bourré de danger et d’action.

Dans No Man’s Sky, chaque étoile est la lumière d’un soleil lointain, en orbite duquel se trouvent des planètes pleines de vie. Et vous pouvez aller où vous voulez. Volez sans interruption de l’espace à la surface des planètes, sans écran de chargement ni limite. Dans cet univers infini généré de manière dynamique, vous découvrirez des lieux et des créatures qu’aucun autre joueur n’a jamais vus… et qui n’existeront peut-être jamais ailleurs.

Embarquez pour un voyage épique

Au centre de la galaxie se trouve une impulsion irrésistible, qui vous attire au cours d’une quête pour comprendre la véritable nature du cosmos. Mais face à des créatures hostiles et de féroces pirates, vous apprendrez que la mort a un prix, et que la survie dépendra des choix que vous ferez quant à l’amélioration de votre vaisseau, de votre arme et de votre tenue.

Trouvez votre propre destin

Vous seul déciderez de votre voyage dans No Man’s Sky. Serez-vous un guerrier, prêt à s’attaquer aux faibles pour leur voler leur trésor, ou éliminerez-vous les pirates pour toucher les primes ? Si vous améliorez les réacteurs et les armes de votre vaisseau, vous deviendrez puissant.

Ou bien un marchand ? Trouvez des ressources précieuses sur des mondes oubliés et exploitez-les pour devenir riche. Investissez dans une soute plus grande pour faire fortune.

Ou encore explorateur ? Dépassez la frontière connue et découvrez des lieux et des choses que personne n’a jamais vus. Améliorez vos moteurs pour sauter encore plus loin, renforcez votre combinaison pour survivre aux environnements toxiques qui tueraient les imprudents.

Partagez votre voyage

La galaxie est un lieu vivant, autonome. Les convois marchands circulent entre les étoiles, les factions se disputent leurs territoires, les pirates traquent les imprudents, et la police veille. Tous les autres joueurs vivent dans la même galaxie, et vous pouvez choisir de partager vos découvertes avec eux sur une carte qui couvre l’espace connu. Vous verrez peut-être le résultat de leurs actions, en plus des vôtres…