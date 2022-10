Attendu pour le 27 Octobre 2022, Oddworld Soulstorm se dévoile dans une nouvelle vidéo de Gameplay qui vous permettra de vous faire un meilleur aperçu de cette suite de Oddworld: New ‘n’ Tasty (le remake deOddworld : L’Odyssée d’Abe) , dont vous pouvez retrouver l’avis de Fire_Akuma juste ici !

En tout logique, ce jeu est un remake de Oddworld : L’Exode d’Abe, mais apportant tout de même son lot de nouveautés. La version qui s’apprête à sortir sur Nintendo Switch correspond à la version « enhanced » qui contient tous les correctifs du jeu et l’histoire annexe Toby’s Escape.

Prêt(e)s à sauver les Mudokons ?

Soulstorm associe un jeu d’action-aventure frénétique de type plate-forme au récit macabre d’une société au bord de la révolution. Chacun de vos choix ayant une incidence sur la fin de l’histoire, vous aurez plusieurs dénouements à découvrir.

Rejoignez la révolution ! Abe est de retour dans Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, avec en plus Toby’s Escape, un nouveau mode de jeu offrant une expérience Soulstorm encore plus explosive et plus palpitante.

Toute révolution se doit d’avoir un chef de file. Et tout chef de file se doit d’avoir des suiveurs. C’est à vous qu’il revient de guider Abe dans sa quête pour sauver ces derniers. En chemin, vous devrez déjouer le sort dans un monde gigantesque en 2.9D, où la mort est l’issue la plus probable. À chaque instant, vous devrez choisir entre recourir à la force brute pour écraser vos oppresseurs et faire appel à vos capacités de furtivité pour éviter d’être détecté.

Vous affronterez une classe d’exploiteurs armés dont le projet sinistre menace l’existence même d’une espèce asservie. Fouillez les poubelles à la recherche d’ingrédients pour concocter des armes puissantes et armer vos suiveurs afin qu’ils puissent participer au combat.

Et n’oubliez pas : plus vous sauverez de monde, meilleur sera le dénouement. Si vous avez les atouts nécessaires, vous pourrez aussi débloquer des niveaux secrets à jouer. Vous serez peut-être même capable de mener une révolution et d’atteindre les sommets du classement.

Un jeu de plateforme action-aventure – Le titre ajoute des éléments RPG et propose plus de liberté aux joueurs, pour leur permettre de jouer de façon plutôt agressive ou passive.

Narration – Une scénario sombre à l’humour grinçant, plein d’ironie sur la condition humaine.

Un environnement en « 2.9D » – Le jeu propose des environnements épiques à grande échelle afin d’explorer cet univers, plutôt que d’être limité au traditionnel « side scrolling » des jeux de plateforme.

Le Quarma (pensez Karma) – Reflète vos actions dans le jeu. Ce Quarma influencera Abe, ses compagnons Mudokons, ses compétences et votre score tout au long du jeu.

Agissez comme un pillard – Faites les poches de vos ennemis en toute discrétion, pillez les casiers, fouillez les poubelles pour collecter des ressources. Echangez-les via des distributeurs pour obtenir des produits.

Artisanat – Utilisez les ressources récupérées et les produits obtenus via les distributeurs pour créer des objets.

L’union fait la force – Plus vous sauvez de Mudokons, plus votre révolte devient puissante. Ce sera également à vous de décider s’ils devront adopter un comportement agressif ou plutôt passif.

Durée de vie – Attendez-vous à une première partie de 15h environ pour arriver jusqu’à la fin. Les chasseurs de trophées et les perfectionnistes auront quant à eux de quoi jouer pendant des dizaines d’heures.

Classements – Tous les niveaux proposent un système de score, des classements, des succès et des badges.