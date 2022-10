Paris, le 19 octobre 2022 – Square Enix Ltd. partage de nouveaux assets et de nouvelles informations pour HARVESTELLA. Basées sur les retours des joueurs ayant pu tester la version démo sur Nintendo Switch, plusieurs améliorations sont prévues dans la version finale à paraître sur Nintendo Switch/Steam. Ces mises à jour ne seront pas implémentées dans la version démo.

Réduction de la vitesse du time lapse sur la carte du monde et sur le terrain.

Réduction du temps de récupération pour la pêche.

Réduction du cool down pour les changements de classe.

Augmentation de la vitesse d’attaque normale du Mage.

Réduction partielle des temps de chargement.

Ajout d’un effet d’avertissement lorsque les points de vie d’un personnage sont faibles.

Modification de l’interface utilisateur pendant la sauvegarde et la sauvegarde automatique.

Diverses corrections de bugs.

HARVESTELLA se déroule dans un monde coloré et plein de vie où la stabilité des quatre saisons est assurée par quatre cristaux géants appelés « Lumicycles ». L’aventure commence lorsque les Lumicycles, qui présentent des anomalies, donnent vie au « Quietus », une saison de mort qui se glisse entre les quatre autres saisons de la Nature. Pendant le Quietus, les cultures dépérissent et les habitants ne peuvent pas sortir de chez eux. Mais le plus inquiétant, c’est que ces saisons de mort se rallongent chaque année…

Dans ce RPG de simulation de vie, les joueurs planteront et s’occuperont de leurs cultures, utiliseront des ingrédients pour cuisiner et pour fabriquer des objets, et exploreront la carte du monde (qui change au fil des saisons) pour visiter différentes villes, interagir avec leurs habitants, pêcher, et plus encore. Les joueurs pourront choisir entre plusieurs classes, comme combattant, marcheur de l’ombre, ou mage, et explorer des donjons avec leur groupe pour découvrir les origines du monde et la vérité qui se cache derrière la calamité.

Déjà disponible en précommande, HARVESTELLA sortira le 4 novembre sur STEAM et Nintendo Switch. Une démo est disponible sur Nintendo Switch.