On en parlait en début d’année, sans véritable date de sortie, voilà que Alan Wake Remastered est disponible sur le Nintendo eShop dès aujourd’hui ! Une petite semaine avant Halloween, c’est l’occasion de se replonger dans les cauchemars de l’écrivain torturé… Le titre est proposé au prix de 23,99 euros jusqu’au 9 Novembre !

La sortie s’accompagne également d’un court trailer pour se (re)mettre dans l’ambiance

Dans ce thriller cinématique d’action primé, l’écrivain torturé Alan Wake se lance à corps perdu à la recherche de sa femme disparue, Alice. Quand Alan découvre les pages d’une histoire d’horreur qu’il est supposé avoir écrite, Wake risque de perdre tout contact avec la réalité alors qu’il fait face aux ténèbres qui l’encerclent. L’histoire d’horreur devient réalité.

• L’expérience complète qui inclut le jeu principal et ses deux extensions scénarisées, The Signal et The Writer.

• Revivez tous les moments inoubliables de ce thriller récompensé bourré d’action, de rebondissements et de moments de suspense.

• Combattez avec la lumière : des combat intenses où les balles ne feront pas le poids face aux ténèbres.

Profitez de ce classique intemporel avec des cinématiques améliorées, des personnages étranges, de magnifiques panoramas de la côte nord-ouest du Pacifique, et bien plus encore.