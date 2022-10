Nihon Falcom a fixé une fenêtre de lancement pour le prochain jeu principal Legend of Heroes, intitulé The Legend of Heroes : Trails into Reverie. Les joueurs Nintendo Switch devraient pouvoir mettre la main sur ce RPG l’été prochain. La nouvelle a été confirmée par NIS America dans un récent article de blog décrivant les festivités autour de la série.

Dans le cadre d’une semaine de célébration de tout ce qui concerne Nihon Falcom, les séries Trails of Cold Steel et Ys bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 70 % ! Avec la sortie récente de Trails from Zero, c’est le moment idéal pour se plonger dans la série Trails alors que nous préparons l’arrivée de Trails to Azure le 14 mars et de Trails into Reverie peu après, à l’été 2023.

Trois destins différents sont sur le point de se dérouler dans The Legend of Heroes : Trails into Reverie ! Utilisez le système Crossroads pour passer de Rean Schwarzer à Lloyd Bannings et au personnage masqué « C ». Plongez dans des combats tactiques raffinés grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que le Front uni, et découvrez de nouveaux alliés et défis dans les couloirs du Corridor de la rêverie.