Lors du Resident Evil™ Showcase diffusé cette nuit, l’éditeur Capcom a dévoilé de nouvelles vidéos et détails des jeux Resident Evil™ Village Gold Edition et du DLC « Extension Winters », ainsi que du très attendu Resident Evil™4, complètement réinventé par ses équipes de développement.

En complément, le Showcase est revenu sur de nouvelles façons de découvrir la série référence du survival horror, notamment grâce aux versions PlayStation®VR2 et Mac de Resident Evil™ Village, ainsi qu’aux versions Cloud de Resident Evil™ 2, Resident Evil™ 3, Resident Evil™ 7 Biohazard et Resident Evil Village sur Nintendo Switch™.

L’équipe de Resident Evil Village a fourni un aperçu détaillé des « Ombres de Rose », le nouveau chapitre cauchemardesque des aventures de la Famille Winters, intégré au DLC « Extension Winters », mais aussi du très demandé mode en vue troisième personne. L’extension Winters et Resident Evil Village Gold Edition, un pack comprenant le DLC et le jeu principal, seront disponibles le 28 octobre 2022 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC (Steam). Les joueurs qui précommandent maintenant recevront en bonus spécial la tenue Street Wolf que l’héroïne, Rose Winters, pourra porter lorsqu’elle explorera le mystérieux royaume de la conscience, à la recherche d’un remède à ses pouvoirs non désirés. Avant l’arrivée de l’extension Winters et de l’édition Gold de Resident Evil Village, les joueurs auront également l’occasion de découvrir la campagne principale grâce à une démo jouable de 60 minutes proposant le mode à la troisième personne disponible à partir d’aujourd’hui, 21 octobre, à 1H du matin.

Resident Evil™ Re:Verse, une expérience multijoueur offerte à tous les propriétaires de Resident Evil Village (Edition Gold Incluse), poursuivra les festivités avec un accès anticipé qui débutera le lundi 24 octobre 2022 à 4H du matin (heure française) et se terminera le mercredi 26 octobre 2022 à 8H du matin. Le jeu complet sera lancé le 28 octobre 2022 et prendra en charge le cross-play. Du contenu supplémentaire est également prévu pour Resident Evil Re:Verse dans de futures mises à jour, notamment des survivants, des créatures, des lieux, des costumes et des défis supplémentaires. Pour profiter du jeu, les joueurs doivent s’inscrire pour obtenir un identifiant Capcom et lier leur compte à la plate-forme de leur choix.

La version Mac de Resident Evil Village a également été annoncée pour le 28 octobre 2022, le même jour que Resident Evil™ Village Cloud pour Nintendo Switch. L’extension Winters arrivera pour Resident Evil Village Cloud le 2 décembre 2022. Les dates de sorties des autres titres Resident Evil sur Switch ont aussi été dévoilées : Resident Evil™ 2 Cloud (11 novembre 2022), Resident Evil™ 3 Cloud (18 novembre 2022) et Resident Evil™ 7 biohazard Cloud (16 décembre 2022).

Le producteur de Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi, a présenté le premier long aperçu du titre à travers une séquence de gameplay issue des premières minutes de l’aventure, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce laissant entrevoir les surprises qui attendent les nouveaux joueurs et les fans de la première heure de la saga culte. Les images de la première rencontre éprouvante de Leon S. Kennedy avec les Ganados montrent comment l’équipe de développement utilise des techniques de conception modernes et une réalisation visuelle de pointe, pour recréer fidèlement la vision du jeu original et y ajouter de la profondeur. Ce premier aperçu du combat ne montre que quelques-unes des nouvelles façons dont les Ganados attaquent, poursuivent et débordent Léon avec une rapidité et une férocité aussi inédites que stupéfiantes. Afin d’assurer sa survie, le héros, Leon S. Kennedy, bénéficiera de nouveautés dans son arsenal et ses manœuvres de combat rapproché, lui permettant désormais de parer les attaques ennemies et de porter des coups de grâce avec son couteau.

Yoshiaki Hirabayashi a également donné un premier aperçu de la façon dont Resident Evil 4 recrée les personnages et les mécaniques de jeu préférés des fans, en mettant l’accent sur des choix plus significatif pour le joueur. Le marchand fait son retour triomphal avec du bon matériel à vendre à Leon, notamment des améliorations d’armes. Il offre également des récompenses aux aventuriers enclins à collecter des gemmes rares et à les échanger contre d’autres objets spéciaux. Les spectateurs ont également pu voir pour la première fois le fidèle attaché-case de Leon, qui oblige comme toujours le joueur à une gestion intelligente des ressources et lui permet de synthétiser des objets de soin et des munitions. D’autres illustrations de la manière dont l’équipe de Resident Evil 4 réinvente avec passion ce grand classique du jeu vidéo grâce au RE Engine, moteur propriétaire de Capcom déjà à l’œuvre sur de nombreux titres, seront partagées à une date ultérieure.

Une » Edition Deluxe » (digitale) et une » Edition Collector » (physique) seront disponibles au lancement de Resident Evil 4 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC (Steam) le 24 mars 2023. L’édition « Deluxe » comprend du contenu supplémentaire in-game, notamment des costumes, des armes, une carte au trésor et d’autres éléments. L’édition « Collector », elle, comprend tout le contenu de l’édition « Deluxe », ainsi qu’une figurine de Leon, une carte physique, un artbook et d’autres éléments. Les personnes qui précommandent l’édition standard (digitale ou physique) recevront des récompenses in-game, notamment la « Mallette dorée » et le Porte-bonheur « Munitions de pistolet ». Les précommandes des éditions Deluxe ou Collector comprennent également la « Mallette classique » et le Porte-bonheur : « Herbe verte ». Ces objets de personnalisation procurent des capacités spécifiques en jeu lorsqu’ils sont équipés.

A propos:

A propos de Resident Evil Village Gold Edition et de l’Extension Winters

Quelques années après les événements de Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village reprend la saga de la famille Winters plongée dans un nouveau cauchemar où Ethan Winters est traqué par de nouveaux ennemis implacables dans un village isolé. Resident Evil Village poursuit l’aventure d’Ethan en vue subjective, dans un rendu visuel photoréaliste rendu possible grâce au RE Engine, moteur propriétaire de Capcom.

L’extension Winters comprend un nouveau chapitre de l’histoire des Winters appelé « Les Ombres de Rose, des nouveautés pour le mode Mercenaires et la possibilité de parcourir l’aventure principale cette fois-ci en vue 3ème personne.

Resident Evil Village Gold Edition est un pack comprenant le jeu de base et l’Extension Winters ainsi que le contenu numérique « Trauma Pack ».

Toutes les versions de Resident Evil Village donnent un accès gratuit au jeu d’action multijoueur en ligne Resident Evil Re:Verse.

A propos de Resident Evil 4

Dans Resident Evil 4, les joueurs retrouvent Leon S. Kennedy six ans après sa nuit infernale à Raccoon City. Sa détermination inégalée lui a valu d’être recruté comme agent sous les ordres directs du président des États-Unis. Fort de son expérience acquise lors de multiples missions périlleuses, Leon est sélectionné pour tenter de sauver la fille du président récemment kidnappée. Il la piste jusqu’à un village européen isolé, mais après avoir établi le premier contact, il découvre qu’une frénésie irrationnelle s’empare de la population locale… Resident Evil 4 préserve l’essence du jeu original tout en utilisant le RE Engine de Capcom pour offrir une jouabilité modernisée, un scénario réimaginé et un rendu visuel particulièrement détaillé.