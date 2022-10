Le compte twitter officiel de Fire Emblem (Japon) a posté quelques informations concernant les modes de combat de Fire Emblem Engage. Celles-ci ont été traduites et analysées par Serenes Forest (un site de fans de la série) qui nous fait part des choses suivantes:

Le jeu proposera à nouveau le système du « Triangle des Armes », une spécificité propre à la série depuis le 4ème opus. (le principe reste le même: Les épées sont plus fortes que les haches qui sont plus fortes que les lances qui sont plus fortes que les épées.)

Visiblement, les attaques au corps à corps (de poing) seront capable de battre les flèches, les dagues et les attaques magiques.

Il est surprenant de voir que les arcs, attaques magiques et dagues ne bénéficient pas d’un triangle des armes entre eux. Mais cela peut s’expliquer par le fait que ce sont des armes utilisées pour les attaques à distance.

Néanmoins les arcs seront efficaces contre les unités volantes.

Les Grimoires magiques auront un effet sur la résistance.

Peut-être que les dagues pourront faire réduire les stats ?

Quand un personnage utilise une arme qui a l’avantage au niveau du triangle des armes et que l’attaque touche l’adversaire, Break apparait sur l’ennemi. Celui-ci se voit alors dans l’impossibilité de contre-attaquer jusqu’à l’affrontement suivant.

Tous les effets du « Break » ne sont pas très claires, mais il apparait que lors d’un break, une animation montre l’adversaire qui perd l’arme qu’il avait en main.

Ils estiment que cette fonctionnalité est à double tranchant, mais s’avère redoutable dans le cas où l’attaque suivante est portée par un second personnage contre un ennemi alors désarmé.

Que pensez-vous de ces nouvelles informations ? Est-ce un jeu que vous attendez pour bien commencer l’année ?

Fire Emblem Engage est attendu pour le 20 Janvier 2023 !

Le Dragon déchu s’apprête à renaître !

Invoquez les Emblèmes et sauvez le continent d’Elyos dans Fire Emblem Engage sur Nintendo Switch.

Le nouvel opus de la série Fire Emblem prend place en Elyos, un continent composé de quatre royaumes entourant une terre sainte. Mille ans auparavant, une terrible guerre a opposé le peuple d’Elyos au Dragon Déchu.

Durant ce conflit, le peuple d’Elyos a fait appel aux Emblèmes, des héros d’autres mondes, pour leur venir en aide. Grâce à ces héros, les forces de chaque nation ont pu coopérer pour finalement réussir à emprisonner le Dragon Déchu. Cependant, des signes récents semblent présager que ce terrible ennemi est sur le point de renaître…

Incarnez Alear, membre d’une famille royale de dragons révérés en tant que dieux, qui s’éveille d’un sommeil de mille ans sans aucun souvenir de son passé. Prenez les armes et combattez aux côtés de vos alliés pour empêcher le retour du Dragon Déchu dans des batailles tactiques au tour par tour.

Invoquez des Emblèmes tels que Marth, Celica et bien d’autres héros et héroïnes d’anciens jeux Fire Emblem qui sommeillent dans des anneaux magiques pour faire pencher la balance en votre faveur sur le champ de bataille. En portant ces anneaux, Altear et ses alliés peuvent faire appel à la puissance des Emblèmes pour augmenter leurs caractéristiques et accéder à des techniques plus puissantes, ou encore fusionner avec ces légendes pour combiner leurs forces et débloquer des attaques uniques.

Une grande aventure commence ! Croisez la route de nombreux alliés et ennemis issus de chaque nation, mettez la main sur les différents anneaux permettant d’invoquer des Emblèmes et tissez des liens avec ces héros et héroïnes tout en luttant pour protéger votre monde.

source