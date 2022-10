Lorsque Microsoft a décidé de racheter Activision-Blizzard, on a beaucoup parlé de l’arrivée de Call of Duty sur Nintendo Switch.

Microsoft a déjà fait part de son intérêt pour ce projet. Bien que cela ne se soit pas encore concrétisé, Microsoft a toujours ce désir. Le responsable de la Xbox, Phil Spencer, a répondu à toutes sortes de questions sur les jeux aujourd’hui, et le sujet de Call of Duty a été largement abordé. À un moment de la discussion, Spencer a spécifiquement mentionné l’idée de Call of Duty sur Nintendo Switch comme étant quelque chose qu’ils aimeraient voir.

Call of Duty tout particulièrement sera disponible sur PlayStation. J’adorerais voir la franchise sur Switch, j’adorerais voir le jeu jouable sur de nombreux supports différents. Notre intention est de traiter Call of Duty comme Minecraft.

Bien entendu, pour que tout cela se réalise, il faut d’abord que l’accord entre Microsoft et Activision-Blizzard soit conclu. Microsoft a dû surmonter un certain nombre d’obstacles à ce sujet, et l’accord n’est toujours pas à validé à 100% par les autorité de la concurrences de différents pays.