Londres, 28 octobre 2022 – Mediatonic et Epic Games sont fiers d’annoncer que la licence SOS Fantômes et l’événement Falloween débarquent au Blunderdome. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre, les joueurs pourront découvrir ce nouvel évènement sur le thème d’Halloween ainsi que des costumes SOS Fantômes.

Voleurs de bonbons pour Falloween arrive à partir d’aujourd’hui jusqu’au 31 octobre ! Il comportera les mécaniques de jeu favorites des joueurs de la manche Voleurs sucrés, avec en plus une nouvelle déco effrayante. pour Falloween arrive! Il comportera les mécaniques de jeu favorites des joueurs de la manche Voleurs sucrés, avec en plus une nouvelle déco effrayante. Les joueurs pourront déverrouiller les spectraculaires récompenses suivantes : Pseudo Voleur de bonbons – 200 points

200 Kudos – 300 points

Plaque nominale Hanté – 500 points

Motif Champ de citrouilles – 500 points

Pant-hooouuuufles – 1 000 points

Les chasseurs de fantômes débarquent dans Fall Guys en même temps que l’événement Falloween! De nouveaux costumes seront disponibles dans la boutique comme Gozer, Bouffe-tout, la combinaison culte Chasseur de fantômes et l’emblématique masque Zuul. Une nouvelle technologie pour ce lot de costumes arrive aussi avec la tenue Gozer qui brille dans le noir dans le jeu !

D’autres nouveautés font leur apparition dont une invasion de Bibendums Chamallow… Un Fall Guy recouvert de la tête aux pieds par de mini-Bibendums Chamallow !

Pour en savoir plus sur les nouveautés, veuillez consulter l’article de blog complet.