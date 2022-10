Paris, le 28 octobre 2022 – JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R™ propose du nouveau contenu grâce à son premier DLC, disponible dès aujourd’hui. La collection de personnages jouables, déjà très complète, s’élargit encore un peu avec l’arrivée du nouveau champion tout droit venu de Golden Wind : Risotto Nero ! Les joueurs peuvent découvrir ses capacités ainsi que son stand Metallica et combattre dans la peau de l’un des antagonistes les plus emblématiques de l’univers de JoJo.

Risotto Nero est le premier personnage ajouté au jeu après sa sortie. Il est dès à présent disponible à l’achat individuel. C’est également le premier personnage inclus dans le Season Pass, qui proposera d’autres personnages jouables à l’avenir. Le Season Pass offre aux joueurs un accès anticipé au DLC et à 2 costumes exclusifs. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.