Face à l’énorme demande des joueurs, Nintendo a décidé de faire un réassort unique cette année, pour l’édition physique de Bayonetta.

Comme pour la dernière fois, ce sera sur le My Nintendo Store, mais il n’y a aucune date d’annoncée. En suivant ce lien, vous pourrez signaler votre intérêt pour le jeu en indiquant votre adresse mail. Vous recevrez alors une notification lorsque le jeu sera disponible sur le My Nintendo Store. Nintendo en a également profité pour rappeler que la vente serait limiée à un exemplaire par compte.

Avez-vous réussi à vous procurer un exemplaire lors de la première vague ? Comptez-vous acheter cette version physique du premier jeu ?

Bayonetta débarque sur Nintendo Switch !

Dans un cercueil enseveli au fond d’un lac ténébreux, une sorcière renaît. Découvrez ou revivez l’aventure épique de Bayonetta où et quand vous le voulez sur Nintendo Switch !

Sorti en 2010, le premier opus de la saga Bayonetta vous a fait découvrir son action effrénée, un univers à l’action explosive dans un style bien trempé. Avec une arme dans chaque main et sur chaque pied, Bayonetta élimine ses adversaires avec des attaques combo aussi belles que brutales.

Évitez les attaques ennemies au bon moment pour activer l’Envoûtement : vos adversaires au ralenti se retrouvent sans défense face à votre echaînement de coups de pieds, de coups de poings et de tirs. Puis achevez-les avec une Attaque sadique. Aucun ange n’arrête Bayonetta !

Anges et démons

Après s’être souvenue de son nom et de son pouvoir de convocation des démons, Bayonetta explore la ville européenne isolée de Vigrid tout en repoussant les armées du Paradis et en découvrant la vérité sur son passé oublié. Pendant que Bayonetta affronte des anges toujours plus puissants, rencontrez des personnages inoubliables comme Rodin le célèbre forgeron démoniaque, Enzo l’informateur et bien d’autres encore.

Avec ses personnages inoubliables, son histoire épique et, pour la première fois, les voix anglaises et japonaises, Bayonetta est une expérience vraiment ensorcelante.

Massacrez avec style, où et quand vous le voulez !

Découvrez plusieurs costumes Nintendo pour Bayonetta : que ce soit en portant une tunique verte mémorable ou en larguant des bombes comme une célèbre chasseuse de primes, la Sorcière de l’Umbra n’a jamais été aussi belle.

Avec la Nintendo Switch, vous pouvez emmener l’action où vous le voulez et jouer quand vous le voulez ! Grâce aux commandes tactiles optionnelles, vous pouvez utiliser l’écran tactile de la Nintendo Switch pour contrôler Bayonetta aisément en touchant ou en glissant.