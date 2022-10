Notre Sorcière bien-aimée est de retour et si vous n’avez pas encore franchi le cap des retrouvailles avec elle, nous vous invitons à lire le journal de rencontre de xFlamx juste là !

Comme cela avait déjà été évoqué, Bayonetta 3 propose un mode « Petit Ange » destiné aux joueurs les plus « prudes »… Au programme, un peu moins de nudité et de sang qui gicle (quelque soit sa couleur) et des cigares… en chocolat ? GameXplain vous propose de découvrir ces différentes dans une vidéo disponible juste là: