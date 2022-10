Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Atari 50: The Anniversary Celebration – 7.9GB

Kamikaze Veggies – 3.8GB

Delivery Driver – The Simulation – 2.6GB

Remorse: The List – 2.5GB

Space Tail: Every Journey Leads Home – 2.5GB

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – 2.2GB

Geometric Sniper – 1.8GB

Ghost Song – 1.7GB

ENOH – 1.6GB

Orbital Bullet – 1.4GB

Super Woden GP – 1.4GB

My Life: Riding Stables 3 – 754MB

Golazo! 2: Soccer Cup 2022 – 600MB

Garfield Lasagna Party – 593MB

Kardboard Kings: Card Shop Simulator – 553MB

Siralim Ultimate – 463MB

7 Days of Rose – 437MB

Mecha Ritz: Steel Rondo – 409MB

Advent Calendar – 284MB

Sakura MMO 3 – 277MB

Pirated Code: Admin Edition – 261MB

Mission Commando – 259MB

Cyber Velocity Run – 256MB

Multiversepool – 232MB

Dragon Prana – 182MB

A Building Full of Cats – 160MB

ET Varginha – 132MB

The Samurai Collection – 129MB

Orcen Axe – 113MB

Space Ducks: The great escape – 64MB

Hatup – 58MB

Donut Dodo – 58MB