Le contenu Pokémon Écarlate et Violet a fuité une fois de plus, révélant cette fois l’évolution de Fuecoco (Chochodile), de nouvelles créatures, et plus encore. Attention, si vous ne voulait pas être spoil, fuyiez cette article…

Aucun leak, aucune image n’est sourcée chez nous. La source des fuites d’aujourd’hui arrivent du compte Twitter Presidentlilna1. Cette personne semble avoir obtenu une copie avant l’heure de Pokemon Violet, peut-être auprès d’une boutique qui vendait le jeu avant son lancement… Et comme tous les abrutis qui ont cette chances, il en profite pour être discret sur Twitter et dévoilé le jeu…

Un certain nombre de d’informations sont dévoilées, y compris l’évolution de Chochodile connue sous le nom de Crocalor (en anglais). Nous avons également un aperçu de Flamigo, Tarountula, et plus encore. Gardez à l’esprit que ces noms ne sont confirmés qu’en espagnol pour le moment.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront sur Nintendo Switch le 18 novembre 2022.

Antes de irme del todo le mando un saludo a folagor03 pic.twitter.com/u34HnSLGKG — President pokemon X (@Presidentlilna1) November 7, 2022

#PokemonLeaks #PokemonScarletVioletleaks #Pokemon This will be the last thing I will upload for today, happy night everyone pic.twitter.com/eTXJYoP4gl — President pokemon X (@Presidentlilna1) November 7, 2022