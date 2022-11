Londres, Royaume-Uni, le 8 novembre 2022. De nouvelles informations sur la région de Paldea et les raids Téracristal des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont été révélées aujourd’hui. Des détails concernant le jeu en ligne, la compatibilité avec Pokémon HOME et les évènements dans Pokémon UNITE ont également été partagés. Rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon pour découvrir la toute dernière bande-annonce.

Célébrez la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet dans Pokémon UNITE !

Afin de célébrer la sortie des nouveaux opus de la série Pokémon, un évènement en jeu spécial se tiendra du 18 novembre 2022 au 1er février 2022 dans Pokémon UNITE. Les joueurs et joueuses pourront recevoir, entre autres, des articles de mode et des autocollants pour leur photo Unité sur le thème de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

À partir du 1er janvier 2023, les joueurs et joueuses de la version Nintendo Switch de Pokémon UNITE qui posséderont une sauvegarde de Pokémon Écarlate ou de Pokémon Violet pourront recevoir des articles de mode semblables aux tenues des personnages principaux de ces nouveaux jeux !

Le Livre Écarlate et le Livre Violet

Le Livre Écarlate et le Livre Violet, qui apparaîtront dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet respectivement, ont été écrits il y a très longtemps. Ils compilent les rapports d’une expédition ayant traversé une zone inexplorée de la région de Paldea, mais la véracité des récits qu’ils contiennent demeure incertaine. Pepper ne se sépare jamais de l’exemplaire du livre qu’il possède.

Le Livre Écarlate et le Livre Violet sont parsemés de clichés et de croquis de créatures inconnues. Bien que de rares signalements aient été faits ces dernières années concernant des créatures similaires, leurs caractéristiques biologiques restent voilées de mystères.

Le monstre connu sous le nom de Fort-IvoireLe Livre Écarlate relate l’attaque de l’équipe d’exploration par ce monstre féroce. Il se serait servi de son corps gigantesque et de ses immenses défenses pour blesser grièvement l’un des membres de l’expédition.

Le monstre connu sous le nom de Roue-de-FerLe Livre Violet raconte que ce monstre peut se mettre en boule et attaquer en roulant, laissant derrière lui un sillage de désolation.

Participez à des Raids Téracristal au cristal noir

Durant leur aventure dans la région de Paldea, les joueurs et joueuses pourront croiser des cristaux noirs différents de ceux avec lesquels il faut interagir pour participer à des raids Téracristal. Les Pokémon présents dans ces raids au cristal noir sont plus puissants que ceux des raids ordinaires, et ils n’apparaissent que pour une durée limitée. Venir à bout de ces Pokémon permet aussi d’obtenir de bien meilleures récompenses.

Dracaufeu doté de l’Insigne Surpuissant apparaîtra dans les raids Téracristal au cristal noir [1] !Dracaufeu apparaîtra dans les raids Téracristal au cristal noir durant deux périodes : du 2 au 4 décembre 2022, puis du 16 au 18 décembre 2022. Dracaufeu n’est normalement pas présent à Paldea, et celui qui apparaîtra lors de cet évènement possède le type Téracristal Dragon.

Des raids Téracristal évènementiels contre des Pokémon ou des types Téracristal particuliers

Après la sortie des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les raids Téracristal évènementiels permettront d’affronter plus souvent des Pokémon spécifiques, ou des Pokémon dotés de types Téracristal particuliers. Les cristaux liés à ces raids évènementiels ont beau avoir l’air ordinaires de prime abord, ils sont en réalité entourés d’une aura mystérieuse.

Les raids Évoli se dérouleront entre le 25 et le 27 novembre 2022 et marquent le début des raids Téracristal évènementiels. Durant ces raids, des Évoli dotés de divers types Téracristal apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal[2].

Voici Mordudor, un Pokémon nouvellement découvert !

Mordudor, un Pokémon doté de deux formes, a été révélé ce week-end.

Mordudor (Forme Coffre)

Mordudor se cache dans des coffres robustes. Ces abris lourds lui procurent de solides défenses, mais ralentissent également ses mouvements, ce qui rend les déplacements difficiles. Sous sa Forme Coffre, Mordudor est souvent pris pour un objet antique, et il n’est pas rare que des personnes le ramènent chez elles ou le revendent à un antiquaire par erreur.

Mordudor tend des embuscades aux personnes et aux Pokémon qui s’approchent de lui. Il se sert ensuite de son énergie spectrale pour contrôler ses cibles et les forcer à récolter des pièces de monnaie. Mordudor privilégie les lieux isolés pour se cacher, comme les entrepôts ou les arrière-boutiques peu fréquentées. Cette tactique lui permet de garder les personnes et les Pokémon sous son emprise le plus longtemps possible.

Catégorie : Pokémon Coffrotrésor

Type : Spectre

Taille : 0,3 m

Poids : 5,0 kg

Talent : Phobique

Mordudor (Forme Marche)

Sous cette seconde forme, les Mordudor ne se cachent pas dans des coffres au trésor. Ils sont également plus petits que leurs congénères et ne transportent qu’une seule pièce de monnaie sur leur dos. Bien qu’ils soient présents partout à Paldea, personne n’est encore parvenu à en attraper, car ils prennent la fuite dès qu’ils aperçoivent un Dresseur ou une Dresseuse.

Compatibilité avec Pokémon HOME et Pokémon GO

Les dernières statistiques du Stade de Combat de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront visibles prochainement dans la version mobile de Pokémon HOME. Vous pourrez consulter les classements de Dresseurs, la liste des Pokémon les plus utilisés, les informations sur les compétitions Internet, et plus encore. Vous pourrez également voir les capacités, talents, et objets tenus les plus utilisés en combat. Cette mise à jour des données de combat de Pokémon HOME, prévue courant 2023, vous proposera des informations utiles pour vous permettre de profiter encore plus de ces opus.

La compatibilité entre Pokémon Écarlate, Pokémon Violet et Pokémon HOME est prévue pour le printemps 2023. Après avoir synchronisé un de ces jeux avec Pokémon HOME, vous pourrez transférer des Pokémon depuis Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vers Pokémon HOME, et envoyer certains Pokémon des jeux précédents dans la région de Paldea[3].

Il a également été confirmé qu’en synchronisant Pokémon Écarlate et Pokémon Violet avec Pokémon GO, les joueurs et joueuses pourront recevoir Mordudor (Forme Marche) dans Pokémon GO[4].

Recevez des coques Motismart en jeu !

Les joueurs et joueuses possédant une sauvegarde de Légendes Pokémon : Arceus, Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante, Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon Let’s Go : Pikachu, ou Pokémon Let’s Go : Évoli sur leur console Nintendo Switch pourront recevoir des coques Motismart aux designs inspirés des jeux correspondants à vos sauvegardes[5].

Mises à jour et jeu en ligne

Des mises à jour sont prévues pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet après leur sortie. La première d’entre elles, la version 1.0.1, sera disponible le jour de la sortie des jeux. Cette mise à jour permettra de profiter des fonctionnalités en ligne, il est donc recommandé de la télécharger avant de commencer à jouer.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022, exclusivement sur consoles Nintendo Switch. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Pokemon.fr/EcarlateViolet.

[1] Période de l’évènement : du vendredi 2 décembre 2022 à 00:00 UTC au dimanche 4 décembre 2022 à 23:59 UTC et du 16 décembre 2022 à 00:00 UTC au 18 décembre 2022 à 23:59 UTC.

Tout au long de l’évènement, ce Dracaufeu possédera les mêmes caractéristiques (insigne, talent et capacités), quel que soit le moment de sa capture. Ce Dracaufeu spécial ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Il est possible que ce Dracaufeu réapparaisse lors d’un prochain évènement, ou qu’il puisse être obtenu par d’autres méthodes.

Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) est nécessaire pour participer aux raids Téracristal avec d’autres joueurs et joueuses en ligne.

Pour croiser les Pokémon présents dans les raids Téracristal évènementiels, vous devrez dans un premier temps télécharger les dernières Actus Poké Portail. Les Actus Poké Portail seront automatiquement téléchargées si votre console Nintendo Switch est connectée à Internet. Vous pouvez aussi les télécharger en vous rendant dans le menu principal, puis en sélectionnant « Poké Portail », « Cadeau Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Un abonnement Nintendo Switch Online (payant) n’est pas nécessaire pour recevoir les dernières Actus Poké Portail.

[2] Période de l’évènement : du vendredi 25 novembre 2022 à 00:00 UTC au dimanche 27 novembre 2022 à 23:59 UTC.

Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) est nécessaire pour participer aux raids Téracristal avec d’autres joueurs et joueuses en ligne.

[3] Vous trouverez ici la liste des jeux compatibles avec Pokémon HOME. Les Pokémon qui pourront être transférés dans des jeux via Pokémon HOME seront limités aux Pokémon présents dans ces jeux.

[4] Il n’est pas possible d’envoyer directement des Pokémon de Pokémon GO vers Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. La prise en charge de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet dans Pokémon HOME devrait être implémentée après la sortie des jeux. Plus d’informations seront partagées lors de futures annonces.

[5] Ces coques Motismart peuvent être obtenues en s’adressant à la femme qui se trouve devant les escaliers menant à la place centrale de Mesaledo. Il faut jouer environ deux heures avant d’avoir accès à cette fonctionnalité.