Le dernier jeu de sport Mario en date vient se laisser approcher gratuitement au travers d’une démo mise à disposition sur l’eShop dès aujourd’hui.

C’est une annonce venant directement du Twitter de Nintendo. La dernière déception parmi les jeux de sports Mario est désormais disponible a l’essai.

Cette version vous permet de tester une sélection limitée de 6 personnages dans un nombre limité de matchs. Vous pourrez donc lancer un total de 6 matchs rapides et un match de coupe avant de ne plus pouvoir jouer.

Une bonne initiative permettant d’avoir une bonne idée de ce a quoi s’attendre avant de s’engager sur un achat.

Tested your grit out on the Strike field yet? Now’s your chance! The #MarioStrikers: Battle League free demo is available now on Nintendo #eShop!

Play with a limited selection of characters, stadiums, and matches in the demo today:https://t.co/6jMCXWtDFd pic.twitter.com/OlaNdbdWyR

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 10, 2022