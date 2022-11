Lors de la dernière présentation Nintendo Direct en septembre (voir ici), il a été annoncé que la deuxième mise à jour majeure de Nintendo Switch Sports serait publiée à temps pour les fêtes de fin d’année. Elle ajoutera un sport qui fera son retour : le golf qui viendra avec les 21 trous de la série des jeux Wii Sports, mais aussi un tout nouveau mode de jeu. Aujourd’hui, Nintendo a annoncé que ladite mise à jour sera publiée fin novembre – autrement dit, dans les deux prochaines semaines !

Dans Nintendo Switch Sports, le sport Golf comprend 21 trous de la série Wii Sports. Vous devez lire attentivement le terrain et le vent afin d’ajuster la puissance et l’angle de votre tir. Une fois que vous avez terminé, il est temps de balancer votre club de golf à l’aide de la manette Joy-Con. Bien entendu, le but du jeu reste inchangé : parcourir tous les trous en un minimum de coups !

Vous pouvez utiliser différentes techniques pour que la balle aille où vous voulez. Par exemple, vous pouvez éviter de faire un swing complet et arrêter le swing d’un coup sec, ce qui donnera à la balle une rotation arrière.

Bien sûr, Golf peut être joué en ligne, et avec jusqu’à 8 joueurs grâce au nouveau mode Survie. Dans ce mode, les joueurs sont éliminés un par un. Celui qui a le score le plus bas est éliminé en premier !

Pour temriner, voici une publicité japonaise pour Nintendo Switch Sports, mettant justement en avant le golf :

Notre test de Nintendo Switch Sports est disponible ici.