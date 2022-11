Bonne nouvelle pour les fans de casse-tête nonogrammes : un autre jeu Picross est en route : Picross S8 n’est sorti en septembre, mais Jupiter travaille d’arrache-pied à la localisation de Picross X : Picbits vs Uzboros.

Ce jeu est sorti au Japon en août dernier, mais contrairement aux jeux de la série Picross S, il n’est pas sorti simultanément dans le monde entier. Il semble que les joueurs d’Europe et d’Amérique du Nord n’auront plus longtemps à attendre avant d’avoir encore plus de puzzles de nonogrammes à résoudre : Jupiter a annoncé que Picross X : Picbits vs Uzboros sortira en décembre prochain dans ces deux régions (au lieu de novembre comme initialement prévu).