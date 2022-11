Après avoir dévoilé le nom de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom lors du Nintendo Direct de septembre, Nintendo a également révélé que les joueurs pourront mettre la main sur le titre tant attendu le 12 mai 2023.

Aujourd’hui, le jeu a été classé par le GRAC (Game Rating and Administration Committee) en Corée du sud. Bien qu’aucune information nouvelle sur le jeu n’ait été communiquée, nous savons maintenant que la Corée considère que le jeu convient aux personnes âgées de 12 ans et plus. La classification provient principalement du léger niveau de violence du jeu et c’est la même classification que Breath of the Wild. Il s’agit de la deuxième classification la moins élevée du GRAC, la moins élevée étant la note « ALL », qui signifie que le jeu convient à tous les âges.