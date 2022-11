21 novembre 2022 – Dès le 7 décembre, huit nouveaux circuits s’invitent pour les fêtes de fin d’année sur Mario Kart 8 Deluxe, avec le DLC Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. Cette vague 3 comprend les champs bucoliques du Jardin Peach, un circuit paru initialement sur Nintendo DS, mais aussi les joyeusetés givrées du Mont festif, un circuit issu du Mario Kart Tour, aux panoramas et musiques de saison… un parcours fait de sommets glacés et de sapins majestueux ! Vous pourrez aussi découvrir, entre autres, les sites touristiques de Détour à Londres, issu de Mario Kart Tour, et les virages galactiques de la Route Arc-en-ciel de la Nintendo 3DS. Pour voir en action tous les circuits de la vague 3, visionnez sans plus attendre la bande-annonce de présentation de la vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe.

La vague 3 comprend les Coupes Pierre et Lune, composées de circuits indémodables, parus dans les jeux Mario Kart sur, entre autres, les consoles Wii, Game Boy Advance, Nintendo DS, ou encore Nintendo 3DS. Chaque circuit peut être apprécié en mode local ou en ligne.** Les circuits sont divisés comme suit :

Coupe Pierre

Détour à Londres – Laissez pantois vos adversaires en dérapant autour des monuments historiques, et atteignez la première place du podium en triomphant de ce circuit inspiré de la capitale anglaise, paru initialement dans Mario Kart Tour.

Lac Boo – Mouillez-vous les pieds sur l’asphalte effrayant de ce circuit regorgeant de Boo, situé aux abords d’un lac hanté. Un circuit initialement proposé dans Mario Kart: Super Circuit.

Mont Éboulis – Au menu de ce circuit issu du jeu Mario Kart 7 : des virages serrés en haute altitude et des rochers qui rebondissent un peu partout !

Bois Vermeil – Bondissez à travers les feuilles mortes de ce circuit automnal, issu de Mario Kart Wii, et foncez entre les arbres gigantesques.

Coupe Lune

Balade berlinoise – Faites attention aux Whomps et Thwomps qui menacent de vous tomber dessus, et profitez des sublimes panoramas de ce circuit issu de Mario Kart Tour.

Jardin Peach– Oiseaux qui gazouillent, Chompsenchaînés qui mâchouillent, et champs fleuris chatoyants… Les immenses jardins du Château de Peach, parus initialement dans Mario Kart DS, vous attendent.

Mont festif – Attaquez-vous aux routes sinueuses de montagne et tracez dans les collines enneigées de ce charmant circuit hivernal, issu de Mario Kart Tour, et regorgeant de cannes à sucre géantes et autres cadeaux emballés.

Route Arc-en-ciel – La Route Arc-en-ciel s’enroule et se tord dans tous les sens autour des petites planètes et corps célestes pour donner naissance à un circuit cosmique, issu de Mario Kart 7 sur Nintendo 3DS.

La vague 3 vient s’ajouter à la vague 1 et à la vague 2, ce qui représente la moitié du Pass circuits additionnels. 24 autres circuits seront ensuite à découvrir, au fil de leur lancement l’année prochaine. Le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe s’achète en une fois et est constitué de six vagues distinctes, composées de huit circuits, toutes disponibles d’ici la fin de l’année 2023.

Votre jeu Mario Kart 8 Deluxe s’agrandit grâce au Pass circuits additionnels. Découvrez encore plus de tremplins, de virages et de chicanes dans les 48 circuits supplémentaires, disponibles dès la sortie des 6 vagues. Joueuses et joueurs peuvent profiter des six vagues du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sans coût supplémentaire*** grâce à un abonnement payant au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou en achetant le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, vendu séparément sur le Nintendo eShop et sur le My Nintendo Store.

La vague 3 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe est disponible sur Nintendo Switch le 7 décembre. Faites une virée nostalgique au cœur de la saga Mario Kart, et foncez vers la ligne d’arrivée des 48 circuits supplémentaires. Huit circuits seront proposés pour chacune des six vagues d’ici la fin de l’année 2023.

* Les Vagues de circuits ne peuvent être achetées individuellement. Un exemplaire de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch est requis pour utiliser les contenus du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe. Une mise à jour logicielle est requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requises. Découvrez comment mettre à jour un logiciel.

** Abonnement au Nintendo Switch Online (vendu séparément) et Compte Nintendo requis pour les parties en ligne. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Accès Internet requis pour les parties en ligne. Termes et conditions s’appliquent. Plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.

*** Abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel requis pour accéder aux DLC sans coût supplémentaire.