Voici le top des ventes de la semaine (du 14 au 20 novembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Avec 2,54 millions selon Famitsu, Pokémon Scarlet/Violet réalise le plus gros démarrage physique au Japon depuis 12 ans (Pokémon Noir et Blanc (sans démat, donc)), le deuxième plus important de l’histoire. Selon Nintendo, avec le dématérialisé c’est 4,05 millions de jeux vendus, surpassant le record très récent (septembre) de Splatoon 3.

01./00. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 2.537.292 / NEW

02./01. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 36.958 / 3.368.155 (-16%)

03./03. [PS5] God of War: Ragnarok # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2022.11.09} (¥7.900) – 9.901 / 39.278 (-66%)

04./00. [PS4] Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten # <RPG> (Aqua Plus) {2022.11.17} (¥7.800) – 9.066 / NEW

05./02. [NSW] Tactics Ogre: Reborn <SLG> (Square Enix) {2022.11.11} (¥4.982) – 7.687 / 44.470 (-79%)

06./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.449 / 2.855.406 (+3%)

07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.330 / 4.906.589 (-9%)

08./00. [NSW] Card Fight!! Vanguard: Dear Days <TBL> (Bushiroad) {2022.11.17} (¥6.980) – 6.649 / NEW

09./00. [NSW] SympathyKiss # <ADV> (Idea Factory) {2022.11.17} (¥6.500) – 6.072 / NEW

10./04. [NSW] Sonic Frontiers <ACT> (Sega) {2022.11.08} (¥5.990) – 5.837 / 31.904 (-78%)

La Nintendo Switch profite d ela sortie pour se mettre un gros coup deboost pour bien lancé la période de noel ! Periode qui sera safe, vu que la Ps5 grimpe à presque 32k, un exploit pour elle sur le sol nippon. Elle fait pire que la Ps3, la Ps4 et même, depuis cette semaine, la PsVita…

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 170.693 | 97.542 | 167.778 | 4.001.390 | 4.686.396 | 26.920.891 | | PS5 # | 31.858 | 28.716 | 4.307 | 917.162 | 922.095 | 2.140.497 | | PS4 # | 5.803 | 138 | 188 | 6.920 | 103.646 | 9.401.864 | | XBS # | 1.527 | 748 | 3.422 | 252.401 | 90.713 | 381.059 | | 3DS # | 34 | 32 | 365 | 9.889 | 26.597 | 24.597.337 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 209.915 | 127.176 | 176.060 | 5.187.762 | 5.829.447 | 64.630.833 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 26.946 | 25.665 | 4.134 | 819.523 | 781.778 | 1.848.649 | | PS5DE | 4.912 | 3.051 | 173 | 97.639 | 140.317 | 291.848 | | XBS X | 1.373 | 261 | 2.203 | 95.349 | 45.043 | 168.640 | | XBS S | 154 | 487 | 1.219 | 157.052 | 45.670 | 212.419 | |NSWOLED| 102.605 | 58.171 | 68.796 | 2.311.711 | 377.001 | 3.083.839 | | NSW L | 40.432 | 25.050 | 38.470 | 559.745 | 1.123.217 | 4.970.529 | | NSW | 27.656 | 14.321 | 60.512 | 1.129.934 | 3.186.178 | 18.866.523 | | PS4 | 5.803 | 138 | 188 | 6.920 | 103.422 | 7.826.141 | |n-2DSLL| 34 | 32 | 365 | 9.889 | 26.597 | 1.202.392 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+