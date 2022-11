Altero est un jeu de puzzle-platforme 2D à la fois sombre et poétique sur le thème de la rédemption. Libérez Adi, une triste poupée vaudou, de la forêt des Chagrins dans laquelle elle s’est retrouvée perdue et rendez lui sa liberté en venant en aide aux âmes errantes. On l’apprend ce matin, Altero est disponible depuis le 17 octobre 2022 sur Steam. Il sera, très prochainement disponible sur d’autres plateformes : Nintendo Switch (début 2023), XBox One, PS4, PS5. C’est le premier jeu de Electronic Motion Games, un nouveau studio indépendant.

Incarnez la poupée vaudou Adi et son fantôme reflétant vos actions passées pour affronter ensemble les obstacles énigmatiques de la forêt des Chagrins. Réalisez ingénieusement la suite d’actions appropriées dans le timing adéquat, et osez vous sacrifier. N’oubliez pas en chemin de libérer les âmes perdues si la rédemption est votre quête.

Electronic Motion Games, studio indépendant de création et de développement de jeu vidéo, est heureux d’annoncer le lancement de son tout premier jeu : ALTERO. Altero est un puzzle-game en 2D, tout en esthétisme, sur le thème de la rédemption. Les joueurs évoluent ainsi dans un univers sombre et lugubre, en prenant le contrôle d’Adi, une poupée vaudou maudite perdue dans la forêt des Chagrins qu’ils devront mener vers la paix en sauvant les âmes perdues.

UN GAMEPAY UNIQUE OÙ LE SACRIFICE EST LA CLÉ DU SUCCÈS

Né de l’imaginaire de son créateur, Sergio Schiavo il y a presque 6 ans, Altero est un jeu à l’ambiance volontairement sombre qui baigne dans l’univers du vaudou, des poupées de chiffon, des masques tribaux…

Le point le départ du jeu : une histoire familiale assez sombre qui se termine par un accident de voiture tragique. L’âme du fils est mystérieusement capturée au sein d’une poupée vaudou et le jeune garçon n’aura de cesse d’essayer de se souvenir de sa vie et de se libérer de ce terrible enchantement.

L’émotion principale suscitée par le jeu est la tristesse, mais in fine, on comprend rapidement qu’il existe une sorte de beauté et de réconfort dans celle-ci, une fois que l’on a compris et accepté son passé. L’idée est que même une histoire triste et une mort peuvent être belles si elles ont un sens.

Dans ce jeu, certains puzzles sont impossibles à franchir seul car un deuxième joueur serait nécessaire dans la mécanique. De fait, le joueur doit réaliser certaines actions dans un ordre précis avant de se sacrifier, ce qui ramènera une copie des actions réalisées (sous la forme d’un fantôme) pour épauler le personnage présent et rendre possible le franchissement des puzzles. Il est donc nécessaire de mourir habilement afin de pouvoir progresser.

L’ÉMOTION AU COEUR DE L’ADN DU STUDIO

Fondé en 2019, le studio a pour objectif de créer des jeux qui intriguent et bouleversent les joueurs. Le but est de susciter de l’émotion chez les gamers en mêlant sentiments, morale et réflexion logique. Ainsi, l’ensemble des créations du studio ne seront pas que de simples jeux de divertissement mais ils amèneront à ressentir de vraies émotions fortes. Le nom en est d’ailleurs le juste reflet avec un jeu de mot sur l’émotion : Electronic Motion, E-Motion (émotion) games.

Un studio aux talents multiples

C’est après avoir travaillé de nombreuses heures seul sur le développement d’Altero, que Sergio a décidé d’officialiser la création de son jeu en s’entourant de professionnels. C’est donc une équipe issue de tous horizons qui travaille désormais sur le projet. Plusieurs artistes et spécialistes ont conjugué leurs talents afin de proposer un jeu au graphisme et à la bande son ultra soignés. Altero a d’ailleurs reçu le titre de « Best visuals » du programme Intel Innovator Program en 2018.

Depuis 2022, le studio est incubé à la Plaine Image, site d’excellence européen consacré aux industries créatives.

LA CULTURE BRÉSILIENNE DU CRÉATEUR AUX ORIGINES DU JEU

Sergio Schiavo, le fondateur d’Electronic Motion Games est un brésilien à l’âme de voyageur. C’est avec un diplôme d’ingénieur en poche que Sergio quitte le Brésil pour l’Irlande. Il fera ensuite un crochet en Espagne avant de venir s’établir en France. Passionné de jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance, Sergio Altero est disponible depuis le 17 octobre 2022 sur Steam. Il sera, très prochainement disponible sur d’autres plateformes : Nintendo Switch, XBox One, PS4, PS5. a toujours travaillé dans l’informatique et le développement mais est totalement autodidacte dans l’univers des jeux vidéo. Avec Altero, Sergio tenait à signer son premier jeu avec une atmosphère travaillée basée sur la culture vaudou et les cultures qui envisagent la mort comme une transition vers le monde invisible, comme un nouveau début… c’est à partir de ce précepte que Sergio a basé l’ensemble de son jeu.