A la base exclusif au Japon, le visual novel Scar of the Doll: A Psycho-Horror Story about the Mystery of an Older Sister est désormais disponible partout dans le monde pour un petit prix (9,99 €) sur l’eShop dès aujourd’hui. Attention, le jeu est uniquement en anglais chez nous.



« Scar of the Doll » est un jeu d’aventure psycho-thriller créé par Child-Dream en 1998 et a été un succès exceptionnel. En raison de ses éléments d’horreur et de son scénario profond, il a également été présenté dans des magazines de mystère. C’est un pionnier des jeux d’aventure indépendants.

Remake on Nintendo Switch

Le thème principal est « Tobu Yume wo Minai » du compositeur Hiroyuki Oshima et « Shonen » du compositeur Teruyasu Oishi. Les musiques de fond populaires de l’œuvre originale sont remastérisées.

Un contenu supplémentaire pour la seconde moitié de l’histoire a été ajouté. De plus, un scénario de zapping à partir des points de vue de différents sous-personnages a été introduit. -Tous les graphismes, y compris les personnages et les images fixes, ont été renouvelés.

Les éléments d’horreur peuvent être activés et désactivés, afin que ceux qui n’aiment pas l’horreur puissent profiter du jeu avec confort.

Histoire

Le contact avec sa grande sœur qui étudie dans une école doctorale à Tokyo a été complètement coupé. S’inquiétant pour sa grande sœur, Asumi Kamijo, la sœur cadette des deux, décide de se rendre à Tokyo pour s’assurer de sa sécurité. Cependant, à son arrivée, il ne reste aucune trace de sa grande sœur, ni dans son appartement ni dans son laboratoire. Asumi est perdue. Qu’est-il arrivé à sa sœur… ? Asumi est déterminée à retrouver sa grande sœur bien qu’elle n’ait aucun moyen de savoir quelles horreurs imminentes l’attendent.