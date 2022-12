Suites aux excuses de Nintendo hier à propos des problèmes techniques et des bugs dans Pokémon Violet et Écarlate, les jeux concernés ont eu eu le droit à la mise à jour 1,1,0. Dans le patch-note officiel, il était mentionné que des corrections ont été effectués sur quelques bugs, et depuis plusieurs personnes ont déjà reporté des améliorations dans les performances du jeu.

Les gens de GameXplain ont étudié ce nouveau patch et confirment qu’il y a une grande différence sur l’expérience de jeu en général. Dans leur vidéo, ils sont retournés et ont inspecté plusieurs zones où ils avaient subi des problèmes de performances et ont constaté un framerate plus constant. Gardez à l’esprit que ce n’est qu’un seul test sur la nouvelle mise à jour.

Lorsque Digital Foundry s’était penché sur la nouvelle génération de jeux Pokémon le mois dernier, ils avaient indiqué que le titre avait des problèmes techniques avec des performances faibles, un framerate inconstant et des sauts de frames. Nous avions aussi relevé ceci dans notre test que vous pouvez retrouver ici.