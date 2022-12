Yuji Naka, l’ancien patron de la Sonic Team de Sega, aurait été à nouveau arrêté au Japon suite à de nouvelles allégations de délit d’initié.

Le journal japonais Asahi rapporte aujourd’hui que Yuji Naka est de nouveau accusé d’avoir violé les lois financières en rapport avec un autre jeu mobile dont il aurait eu connaissance en tant qu’initié – Final Fantasy 7 : The First Soldier. Plus précisément, Yuji Naka est accusé d’avoir acheté pour 144,7 millions de yens d’actions de son développeur ATeam (d’une valeur d’environ 865 000 £) avant l’annonce officielle de Final Fantasy 7 : The First Soldier. L’opus est un Battle Royale free to play prenant place dans la ville de Midgar avant les événements de Final Fantasy VII, les joueurs y incarnent un candidat au SOLDAT qui doit se battre pour assurer sa survie et son entrée dans le corps d’élite. Jeu qui a depuis bien bidé, puisque sa fermeture est prévue pour le 11 janvier 2023, soit un peu plus d’un an après son lancement. Et dire que lors de son annonce, on espèrait une sortie sur Nintendo Switch…

Le mois dernier, Yuji Naka aurait été arrêté pour un motif similaire, cette fois en relation avec un jeu mobile Dragon Quest publié par Square-Enix. Naka aurait alors acheté pour 2,8 millions de yens d’actions de son développeur Aiming (environ 16,8 milliers de livres sterling), avant que l’implication de la société dans le projet ne soit rendue publique. Plusieurs autres personnes auraient été arrêtées en même temps, dont un développeur de longue date de Square-Enix, Taisuke Sazaki, crédité pour son travail sur de nombreux projets Final Fantasy ou encore Kingdom Hearts.

Bien qu’il soit surtout connu pour son travail sur Sonic et chez Sega en général (la série Phantasy Star et Phantasy Star Online, Billy Hatcher and the Giant Egg sur Gamecube, Nights into Dreams, ChuChu Rocket!, Samba de Amigo ou encore Project Rub), Yuji Naka a travaillé avec Square-Enix pendant une brève période entre 2019 et 2021, créant l’immonde jeu de plateformes Balan Wonderworld (notre test ici). En avril de cette année, Yuji Naka a annoncé qu’il avait intenté un procès à Square-Enix au sujet de son licenciement et a accusé l’éditeur de l’avoir écarté du projet avant de publier Balan Wonderworld dans un état inachevé.

source