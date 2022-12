Voici le top des ventes de la semaine (du 28 novembre au 4 décembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Pour sa troisième semaine, Pokemon Scarlet / Violet fait plus de 300k, ce que 90% des jeux sortant au Japon sur le marché espèrent faire en LTD… Deux sorties cette semaine sur Nintendo Switch, le nouveau Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! Special Edition qui fait moins de 10k et surtout Mario + Rabbids: Galaxy Battle, le nom nippon de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope qui ne sort que maintenant au Japon et qui ne semble pas trouver son audience. Cette suite a connu une baisse de 80 % par rapport à l’original au Japon. C’est le deuxième lancement le plus bas pour un Mario RPG, juste avant le remake de Mario & Luigi 3 sur 3DS. Même avec 60% de lancement numérique est très décevant, l’original devrait être plus de 250k LTD avec le numérique.

01./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 310.235 / 3.424.806 (-46%)

02./02. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 38.922 / 3.446.399 (-1%)

03./00. [NSW] Mario + Rabbids: Galaxy Battle <SLG> (Nintendo) {2022.12.02} (¥5.980) – 17.647 / NEW

04./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.005 / 2.877.634 (-2%)

05./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.519 / 4.928.165 (-5%)

06./06. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 9.211 / 793.064 (-5%)

07./00. [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! Special Edition <TBL> (Konami) {2022.12.01} (¥6.000) – 7.396 / NEW

08./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.787 / 5.021.094 (+29%)

09./11. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 4.579 / 1.072.681 (+18%)

10./05. [PS5] Horizon Forbidden West # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2022.02.18} (¥7.900) – 4.444 / 116.777 (-56%)

La Nintendo Switch est toujours en orbite, impressionnant pour une console qui à plus de 5 ans au compteur, alors que la Ps5 ne décolle toujours pas. Le Japon semble en avoir rien à faire de cette nouvelle gén.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 152.284 | 156.127 | 202.937 | 4.309.801 | 5.011.906 | 27.229.302 | | PS5 # | 27.835 | 50.920 | 1.919 | 995.917 | 933.001 | 2.219.252 | | PS4 # | 4.211 | 2.220 | 116 | 13.351 | 103.846 | 9.408.295 | | XBS # | 1.854 | 11.939 | 558 | 266.194 | 91.904 | 394.852 | | 3DS # | 111 | 65 | 423 | 10.065 | 27.497 | 24.597.513 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 186.295 | 221.271 | 205.953 | 5.595.328 | 6.168.154 | 65.038.575 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 25.379 | 45.530 | 1.814 | 890.432 | 790.983 | 1.919.558 | | PS5DE | 2.456 | 5.390 | 105 | 105.485 | 142.018 | 299.694 | | XBS X | 279 | 2.908 | 104 | 98.536 | 45.582 | 171.827 | | XBS S | 1.575 | 9.031 | 454 | 167.658 | 46.322 | 223.025 | |NSWOLED| 103.464 | 99.863 | 99.195 | 2.515.038 | 492.172 | 3.287.166 | | NSW L | 20.091 | 23.338 | 49.990 | 603.174 | 1.212.793 | 5.013.958 | | NSW | 28.729 | 32.926 | 53.752 | 1.191.589 | 3.306.941 | 18.928.178 | | PS4 | 4.211 | 2.220 | 116 | 13.351 | 103.622 | 7.832.572 | |n-2DSLL| 111 | 65 | 423 | 10.065 | 27.497 | 1.202.568 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+