On apprend aujourd’hui via l’éditeur Super Rare Games que Lone Ruin sortira le 12 janvier sur Nintendo Switch via la boutique en ligne (eShop) pour 13,99 €.

Lone Ruin est un jeu de tir twin-stick roguelike basé sur les sorts et mettant l’accent sur la rejouabilité. Incarnez un explorateur en quête d’un mystérieux pouvoir millénaire et aventurez-vous dans les ruines d’une ancienne cité. Celles-ci sont situées au-dessus d’une source de magie qui était utilisée par les sorciers d’antan pour gagner en puissance et se transformer. Enfoncez-vous dans les profondeurs des ruines, éliminez les créatures infâmes qui vous barrent la route et utilisez vos aptitudes magiques pour atteindre le centre de Lone Ruin.

Une ancienne cité enveloppée de magie. Ce qui était autrefois une civilisation prolifique, vivant en harmonie avec la magie l’enveloppant, a depuis longtemps été dénaturée et poussée à la folie par les énergies mêmes qui lui ont servi de fondation. Qu’est-ce qui a pu causer une telle corruption ? Ayant eu vent des légendes, vous, un explorateur avec un vrai talent pour la magie, arrivez à ces ruines hostiles un millénaire plus tard. Votre objectif ? Trouver cet ancien pouvoir et enfin libérer la cité de la corruption l’ayant consumée. Vous trouverez probablement la réponse au centre de Lone Ruin… À condition de l’atteindre.

Affrontez une tonne d’ennemis et de boss dans diverses zones infernales colorées, et prenez part à des combats frénétiques. Ne laissez pas les affreuses créatures prendre le dessus !

Toutes sortes de dangers vous guettent, alors choisissez des sorts qui correspondent à votre style de jeu et vous donnent les meilleures chances de survie. Optimisez vos capacités de destruction magiques grâce aux multiples améliorations et options de personnalisation se débloquant au fur et à mesure que vous vous enfoncez plus profondément dans les ruines.

Prêt à relever un autre défi ? Lancez-vous dans le mode Survie pour affronter des vagues d’ennemis en un temps donné. Combien de temps parviendrez-vous à survivre contre des ennemis et des dangers toujours plus mortels ?