Ah, les jeux à la ferme… Un genre indémodable et qui, exception faite de Stardew Valley, peine énormément à se renouveler. Farm Manager 2022, sorti le 21 juillet 2022, est le portage console de Farm Manager 2021, sorti lui sur ordinateur le 6 mai 2021. Le développeur, Cleversan Games, est une petite structure polonaise qui avait déjà développé Farm Tycoon. Il est édité par Ultimate Games, un groupe qui est déjà responsable de nombreux de nos cauchemars avec la publication de The Mims Beginning et Bus Driver Simulator. Au vu des retours positifs de Farm Tycoon, est-ce que Farm Manager 2022 sera le jeu qui réussira enfin à briser la spirale négative d’Ultimate Games ?

Farm Business 2022

Si vous êtes familier de Farm Tycoon, vous ne serez pas dépaysé par Farm Manager 2022. Dans ce jeu, nous ne sommes pas dans l’ambiance mignonne et apaisante de la plupart des jeux fermiers. Ici, nous nous retrouvons dans un univers réaliste, et la vie à la ferme ne rime pas avec douceur et bienveillance mais avec business et rentabilité.

Farm Manager 2022 est un jeu de gestion / simulation où nous sommes en charge d’une ferme, enfin, plutôt d’une exploitation agricole capable de se transformer en véritable zone industrielle. Vous vous occupez de toutes les chaînes de la production, aussi bien de la culture des champs que de la préparation des petits plats surgelés.

Contrairement à d’autres jeux, vous n’êtes plus le petit fermier qui s’occupera valeureusement de ses cultures au jour le jour. En tant que responsable d’une grosse industrie, vous êtes en charge de créer un environnement rentable pour s’agrandir et développer de nouvelles activités.

Pour gagner de l’argent, il faudra réussir à exploiter au mieux vos ressources afin de vendre au mieux vos produits. Vendre ses fruits et légumes pour avoir de l’argent immédiatement semble tentant, mais peut-être préféreriez-vous doubler vos revenus en transformant vos fraises en pots de confiture. Vos animaux peuvent produire du lait, qui vous aideront à faire du fromage, mais peut-être préfériez-vous en emmener certains à l’abattoir pour vendre de la viande qui est très rentable.

Farm Manager 2022 propose plusieurs modes : le mode campagne, le mode scénario et le mode libre. Les premières minutes, voire même les premières heures de Farm Manager 2022 sont plutôt ardues. Malgré le tutoriel qui est très recommandé si vous débutez, nous ressentons un immense sentiment de perdition face à ces menus qui débordent de partout et dont nous ne savons que faire.

Nous, qui ne sommes que des jardiniers en herbe, nous nous retrouvons aussi abandonnés face à tout ce matériel agricole que nous ne connaissons pas. Quand devons-nous construire un épandeur ? Et puis, qu’est-ce que c’est, un épandeur ?

Cette sensation pourra rebuter les joueurs les plus frileux. Ils n’auraient pas tort : Farm Manager 2022 est un jeu certes complet dans son contenu, mais qui ne vous guidera que très peu et vous laissera très régulièrement en plan sur les démarches à suivre.

C’est long l’agriculture, vous ne trouvez pas ?

Le mode campagne est idéal pour y apprendre les bases, même si, là encore, nous sommes très souvent laissés et nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. Dans celui-ci, nous récupérons une petite parcelle agricole abandonnée que nous devons rénover entièrement. Nous commençons par y rénover notre matériel, aménager nos premières cultures, engager nos premiers ouvriers ainsi que nos premières étables.

Le premier chapitre est le plus simple, ce qui est logique pour ce genre de jeu, mais aussi le révélateur d’un défaut majeur et récurrent. Farm Manager 2022 est lent, même pour de la gestion. Il se passe beaucoup trop de temps où il ne se passe rien, où nous attendons en nous tournant les pouces. Même en accélérant le rythme par trois fois, nous nous sommes retrouvés une grande majorité du temps à regarder des animations, certes jolies, mais qui buguent aussi assez souvent (nous y reviendrons plus tard.).

La campagne est assez longue (une dizaine d’heures), laborieuse, mais elle a le mérite de nous présenter les possibilités afin d’apprendre les mécaniques unes par unes. Elle nous permet aussi de garder la même ferme tout au long de l’aventure, là où des jeux comme Two Point Campus peuvent frustrer le joueur à recommencer en permanence.

Cependant, en plus d’avoir un rythme très lent, la campagne manque parfois de logique et de souplesse dans sa conception. Par exemple, alors que nous sommes arrivés au chapitre 4, le jeu nous demande de construire des grandes parcelles pour y faire pousser de nouvelles cultures. Le problème, c’est qu’avec toutes les tâches exécutées auparavant, notre terrain est plein et nous n’avons pas encore la possibilité d’agrandir notre exploitation. Nous nous retrouvons alors bêtement à détruire ce qu’on a réalisé pendant des heures, tout en détruisant par la même occasion nos sources de revenus, nous mettant alors directement dans le rouge.

Autre détail, mineur cette fois-ci, les récompenses de fin de chapitre sont aussi ridicules par rapport à l’investissement du joueur. Nous pouvons par exemple récolter 20 000 pièces alors que pour réussir ledit chapitre nous avons dû dépenser plus d’un million de pièces. À ce niveau-là, nous aurions préféré soit gagner une somme conséquente, soit débloquer des graines ou des animaux à utiliser dans les autres modes.

Farm Manager 2022 est truffé de bugs. Outre les animations qui ne gênent pas pour la progression, comme les tracteurs qui traversent les bâtiments, nous avons plusieurs bugs qui nous bloquent réellement. Nous avons eu par exemple, un tracteur qui est resté bloqué plus d’une année devant un champ avant de faire sa récolte. Nous avons eu les camions qui n’ont jamais approvisionné nos animaux et dont la plupart sont morts. Nous avons eu aussi les camions qui ne sont jamais allés chercher le lait chez les brebis et qui ont bloqué toute la chaîne de production. Et un incendie de grande envergure alors qu’il pleuvait à verse.

Certains bugs pouvaient être résolus en quittant et en revenant sur le jeu, mais en plus d’être une solution peu agréable, la sauvegarde ne sauvegarde pas exactement là où on s’est arrêté, et cela s’avère très frustrant pour le joueur.

Le cours des prix encore plus aléatoire que Wall Street

Le cours des prix est parfois très aléatoire, sans que l’on puisse vraiment le comprendre : le prix de vente d’une brique de lait a parfois diminué de plus de 350% en un mois ! Il nous est aussi arrivé que les graines à acheter pour les quêtes soient plus chères que la vente du légume en lui-même.

Certaines options, comme le bio n’apporte pas vraiment grand-chose : il nous suffit d’acheter des graines bios pour vendre des produits plus chers. Il y avait pourtant tout à faire avec la mutation actuelle de l’agriculture.

À la place, le jeu préfère nous mettre des éléments étonnants comme l’élevage d’autruche et une gestion très capitaliste, où le bien-être des employés compte bien plus que celui des animaux. Ce n’est peut-être pas le plus important, mais Farm Manager 2022 loupe le coche de la modernité.

Pourtant, les développeurs semblent aux petits oignons avec leur communauté sur Steam, apportant des patchs et même des DLC. Cependant, nous nous apercevons que sur Nintendo Switch, Farm Manager 2022 est toujours sur sa version 1.0.0, et nous ne trouvons aucune information permettant de croire que les bugs seront corrigés à l’avenir. Il y a par ailleurs de très fortes raisons de croire que nous avons eu le portage de la version de base du jeu sans les patchs apportés sur ordinateur.

En parlant de console, la maniabilité est catastrophique à la manette. L’expérience n’a pas été repensée entre la version ordinateur et celle sur Nintendo Switch. Les menus, dont nous ne doutons pas de la pertinence avec notre bonne vieille souris, sont laborieux sur console. Nous passons beaucoup trop de temps à maudire les commandes, beaucoup trop de temps pour réussir à accéder au menu que l’on souhaite, et même après plusieurs heures sur le jeu.

Le menu des ventes, pourtant indispensable, est un calvaire qui aurait mérité une refonte sur notre console. Plus généralement, l’interface est très rigide, et devoir utiliser le joystick pour naviguer entre les nombreux menus est peu précis.

C’est dommage, car Farm Manager 2022 avait de vrais beaux arguments à faire valoir. Déjà, c’est un jeu chronophage avec un contenu plus que conséquent, qui aurait pu nous faire perdre des heures et des heures entières. C’est un jeu avec une vraie difficulté, et qui, de notre vision de citadin, semble extrêmement complet sur l’industrie agricole, et de notre vision de joueur, nous offrait énormément d’éléments pour un jeu de gestion complet.

En plus de son mode campagne, Farm Manager 2022 apporte un mode libre bienvenu, où nous pouvons vraiment mettre à l’épreuve nos compétences nouvellement acquises. Le mode scénario propose des défis variés et amusants, comme celui qui consiste à créer une énorme industrie tout en gardant son personnel heureux.

La musique, bien que pas très originale et ressemblant à toutes les autres musiques de jeux fermiers, est agréable et nous détend. Les graphismes sont bien moins réussis que sur ordinateur, mais ils gardent quand même un certain charme et du réalisme. Le prix de quinze euros est aussi très intéressant pour son contenu et sa durée de vie.

Quitte à choisir, prenez la version ordinateur de Farm Manager 2022, qui semble bien plus intéressante que ce portage bâclé et non adapté à la console qui gâche le plaisir qu’aurait pu nous procurer ce jeu.

Conclusion 6.2 /10 Farm Manager 2022 est un bon jeu de gestion fermière, vraiment complet et chronophage. Malheureusement, cette version sur Nintendo Switch contient énormément de bugs et n’est pas adaptée à l’expérience d’une manette. L’utilisation du joystick pour accéder aux menus est imprécise au possible, et il est compliqué de se déplacer à l’intérieur de ces derniers. C’est vraiment dommage, car, malgré son rythme très lent, Farm Manager 2022 a de belles choses à nous proposer pour un prix vraiment intéressant de quinze euros. Si vous aimez les jeux de gestion agricole, nous vous conseillons d’acheter Farm Manager 2021 sur ordinateur, qui propose le même contenu sans les bugs et des DLC dont un gratuit. LES PLUS Un jeu très complet

Un jeu très complet Une durée de vie conséquente

Une durée de vie conséquente Un rapport durée de vie / prix encore plus conséquent

Un rapport durée de vie / prix encore plus conséquent La campagne qui aide à apprendre les bases

La campagne qui aide à apprendre les bases Un univers réaliste qui nous change des simulations mignonnes habituelles

Un univers réaliste qui nous change des simulations mignonnes habituelles Une vraie difficulté et une gestion financière poussée

Une vraie difficulté et une gestion financière poussée Des défis amusants et qui ajoutent une bonne part de difficulté

Des défis amusants et qui ajoutent une bonne part de difficulté Un jeu apaisant, qui repose LES MOINS Une version Switch pas à la hauteur…

Une version Switch pas à la hauteur… … Qui comporte beaucoup de bugs…

… Qui comporte beaucoup de bugs… … Qui n’est pas adaptée à l’utilisation à la manette…

… Qui n’est pas adaptée à l’utilisation à la manette… … Qui a moins de contenu que la version PC…

… Qui a moins de contenu que la version PC… … Avec un rendu moins beau que sur ordinateur

… Avec un rendu moins beau que sur ordinateur Le rythme très lent même pour un jeu de gestion

Le rythme très lent même pour un jeu de gestion Un jeu qui rebutera les moins téméraires

Un jeu qui rebutera les moins téméraires La répétitivité inévitable de ce genre de jeu

La répétitivité inévitable de ce genre de jeu La courbe des prix à l’achat et à la revente très aléatoire et extrême

La courbe des prix à l’achat et à la revente très aléatoire et extrême Certaines options inutiles

Certaines options inutiles Un jeu qui passe à côté du cap de la modernité Détail de la note Gameplay 0

Contenu 0

Durée de vie / Prix 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Version sur Switch (bug, utilisation de la manette, etc.) 0