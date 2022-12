La rumeur était donc fiable.

Au début du mois, les classifications ESRB des Final Fantasy I-VI Pixel Remasters sont apparues en ligne. Aujourd’hui, 18 décembre, marque le 35e anniversaire de la série et Square-Enix vient d’annoncer officiellement que les jeux seront lancés physiquement et numériquement sur la console de Nintendo au printemps 2023. En numérique, les jeux seront disponibles à l’achat séparément ou dans un bundle, les éditions standard et collector des jeux seront disponibles à l’achat physique sur le Square-Enix Store.

Toutes les infos du site officiel:

Les titres cultes de la franchise FINAL FANTASY renaissent à travers des graphismes éclatants en pixel art en 2D et une bande originale merveilleusement réarrangée. Découvrez un gameplay amélioré avec une interface modernisée, et des bonus comme le bestiaire, la galerie d’illustrations, et le lecteur de musique, qui vous plongeront encore plus profondément dans le monde du jeu. *Éditions remastérisées récemment développées et inspirées des titres originaux. Certain éléments additionnels et modifications trouvés dans d’autres remakes de ces jeux ne sont pas inclus. ➣Des personnages et des décors redessinés en pixel art en 2D, avec des designs de personnages emblématiques de FINAL FANTASY conçus par Kazuko Shibuya, l’artiste originale et collaboratrice actuelle.

➣Une magnifique bande originale réarrangée selon le style de la franchise sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu.

➣Un gameplay amélioré proposant une interface utilisateur modernisée, des options de combat automatique et plus encore !

➣Une immersion profonde dans le monde du jeu avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie d’illustrations, et le lecteur de musique.

Ce lot très attendu inclut la version physique de FINAL FANTASY I-VI COLLECTION ; le coffret de produits de l’Anniversary Edition, qui inclut un lot de vinyles contenant des musiques des jeux réarrangées ; un artbook spécial contenant de superbes illustrations des personnages en pixel art ; huit figurines stylisées des personnages en pixel art, ainsi qu’un étui holographique supplémentaire.

Contient :

• Jeu FINAL FANTASY I-IV COLLECTION

• Coffret de produits dérivés de FINAL FANTASY I-VI PIXEL REMASTER -FF35th Anniversary Edition- !

o Vinyles FINAL FANTASY I~VI PIXEL REMASTER

o The Art of FINAL FANTASY I-VI PIXEL REMASTER art book

o Lot de figurines en pixel art FINAL FANTASY PIXEL REMASTER

Bonus d’achat :

• ÉTUI HOLOGRAPHIQUE FINAL FANTASY I-IV COLLECTION

*Ce lot est une exclusivité de la boutique SQUARE ENIX.

*Le boîtier du jeu et l’étui supplémentaire ne seront pas dans le coffrets de produits de l’Anniversary Edition, mais ils seront expédiés ensemble.

■Dimensions du coffret : H 39,4 cm x l 33,1 cm x É 6,1 cm Poids (séparateurs de contenu inclus) : 850 g

Poids total, contenu inclus : 2,074 kg environ (boîtier du jeu exclu)

VINYLE Ce lot de deux vinyles inclut des morceaux choisis de la bande originale de FINAL FANTASY I-VI Pixel Remaster ! La jaquette est agrémentée de nouvelles illustrations en pixel art créées par Kazuko Shibuya pour ce lot.

Un code permettant de télécharger la version MP3 de ces musiques est également inclus.

*Le code de téléchargement ne peut être utilisé qu’une certain nombre de fois.

*Le code de téléchargement pourra expirer à l’avenir sans préavis.

■Dimensions : L 31,4 cm x l 31,4 cm x É 0,65 cm Poids : 575g environ

ARTBOOK Un artbook contenant des illustrations inédites en pixel art. Cet artbook compilé tout spécialement pour l’occasion met en avant les illustrations en pixel art des personnages visibles dans les versions remastérisées en 2D de FINAL FANTASY à FINAL FANTASY VI. Toutes les illustrations de cette collection ont été supervisée par la reine des pixels, Kazuko Shibuya.

■Dimensions : B5 modifié (L 21,3 cm x l 18,2 cm) / Relié / 128 pages / 385 g

FIGURINE Découvrez ces personnages en pixel art transformés en figurines tridimensionnelles sous la supervision attentive de Kazuko Shibuya! Chacune des huit figurines de cet adorable lot tient debout sans aide, prête à être posée où vous le voulez chez vous ou au bureau.

■Dimensions approximatives

Dimensions : H 7 cm x l 5 cm x É 1,5 cm chacune, environ

Poids : 20 g chacune, environ

■Dimensions globales

Emballage : H 19 cm x l 31,5 cm x É 4 cm environ

Poids : 264 g

ETUI HOLOGRAPHIQUE L’image figurant sur l’étui holographique pour le boîtier de jeu change en fonction de l’angle de vue et donne l’impression que les personnages bougent.

*Étui spécialement conçu pour FINAL FANTASY I-VI PIXEL REMASTER -FF35th Anniversary Edition-.