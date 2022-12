Une nouvelle mise à jour a été publiée pour Front Mission 1st : Remake (notre test ici), qui porte le jeu à la version 1.0.3. Cette mise à jour est assez complète et apporte plusieurs ajouts au jeu, notamment un mode de vitesse de combat. Elle apporte également les améliorations de qualité de vie et les corrections de bugs attendues. Vous trouverez tous les détails ci-dessous :

Ajoutée

Option « Vitesse de combat »

Comparaison des statistiques avant combat

Recherche d’itinéraire alternatif par l’IA lorsque la cellule cible est occupée par un allié (uniquement en mode moderne)

Navigation DPAD dans la carte du scénario case par case

Attaque directe sur les ennemis en sélectionnant le carré rouge sur la carte du scénario

Panneau de sauvegarde une fois la campagne terminée (pas de suppression de sauvegarde automatique)

Animation de mort sur l’arène lorsque BODY est détruit

Un « merci » sonore après un achat dans un magasin.

Animation du minigun lors du tir

Améliorations

Les caractères katakana et hiragana sont désormais disponibles lors de la saisie du nom

Transition plus fluide de la carte au combat.

Amélioration de l’animation de saut de Wanzer

CHAFF frappe constamment et le défenseur n’exécute pas d’animation de garde.

Meilleure boucle musical

La musique est mise en pause avant le combat et reprise après le combat

Lorsque vous attaquez des machines « uniquement corporelles », les compétences DUEL et GUIDE n’apparaissent pas

Modification du « menu de commande ouvert » du bouton Y au bouton B.

Amélioration des sons ambiants de l’atelier

Le joueur revient maintenant à la sélection de l’ennemi après un combat dans l’arène

Ajustements de localisation

Fixé

Position incorrecte des textes MISS et GUARD sur l’arène lors d’une attaque de loin

Bug avec la valeur GUARD lorsqu’il est équipé d’un lance-missiles

Bug du scénario USN 10 (impossible de terminer la mission si tous les ennemis sont tués avant le troisième tour)

Bug de tri dans l’atelier (mauvais article acheté après tri)

Les ennemis n’essaient plus d’attaquer avec des armes détruites

Les ennemis attaqueront désormais avec un seul bras détruit

Les compétences DOUBLE et SWITCH bloquent parfois le jeu

Bug de configuration de la boutique (une arme à poignée n’a pas été ajoutée à la réserve après l’achat d’un bras avec une arme interne)

Bug lorsque des roquettes ou des balles traversent le sol

Lors de l’utilisation d’un objet ACID, l’arme d’épaule et le bouclier n’étaient pas affectés

Bug avec un type d’arme d’épaule incorrect dans la configuration après le montage du bouclier

Autres bugs mineurs

A new update is now live on #NintendoSwitch!#frontmission #WanzersAreBack Read the full patch note for FRONT MISSION 1st: Remake ver. 1.0.3 below 🧵 pic.twitter.com/DplVODcXKy — FRONT MISSION 1st: Remake (@FrontMissionRM) December 19, 2022