Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 21 décembre 2022 : Merge Games, le développeur Dimfrost et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique pour le jeu d’aventure sombre inspiré du folklore scandinave Bramble: The Mountain King.

Just For Games distribuera en France les versions physiques du jeu sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X, disponibles chez tous les détaillants courant 2023.

À propos de Bramble: The Mountain King :

Bramble: The Mountain King est une aventure sombre et horrifique inspirée par le folklore scandinave. Explorez Bramble, un territoire somptueux, bien que dangereusement retors, dans l’espoir de sauver votre sœur. Traversez des paysages grandioses tout en vous efforçant de survivre malgré les innombrables monstres répugnants et mortels qui vous guettent.

Fort de ses environnements à couper le souffle, Bramble: The Mountain King vous emmène dans un périple aussi captivant qu’angoissant. Incarnez Olle, un jeune garçon qui cherche à sauver sa sœur des griffes d’un terrifiant troll.

À Bramble, les apparences sont souvent trompeuses. Dans cette région étrange peuplée de créatures de toutes les tailles, mieux vaut avancer avec prudence et rester sur le qui-vive. Les forêts et les grottes abondent en bêtes hostiles et affamées. Chacun de vos pas pourrait être le dernier…

Invoquez l’Étincelle du courage, un fragment enchanté capable de vous conférer certains dons qui vous aideront à surmonter les épreuves et les obstacles. Venez à bout de monstres épouvantables de façon inattendue et variée. Mais prenez garde, si votre bravoure est dénuée de bonté, vous risquez de vous enfoncer dans une obscurité insondable.

Caractéristiques principales :

Incarnez Olle, un garçon courageux qui cherche à sauver sa sœur.

Un monde aussi majestueux que dangereux à explorer.

Affrontez des créatures légendaires et tourmentées issues du folklore scandinave lors de combats de boss mémorables.

Une aventure intense menée tambour battant et portée par des graphismes de qualité.