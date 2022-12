Gearbox Publishing et le développeur Hopoo Games ont dévoilé Risk of Rain Returns, une version refaite du jeu original. Il sera disponible sur Nintendo Switch en 2023.

Risk of Rain Returns dispose d’une base de code mise à jour et « s’étend sur l’original et met en œuvre les fonctionnalités et les apprentissages du hit Risk of Rain 2. » Il y aura du pixel art HD, de la musique originale et nouvelle de Chris Christodoulou, des tonnes de changements d’équilibre, etc. De plus, le mode multijoueur a été remanié et il est plus facile que jamais de jouer avec des amis.

« Risk of Rain Returns reprend tout ce que nous avons appris en créant Risk of Rain 2 et l’applique à l’original que nous avons créé dans notre chambre d’étudiant », a déclaré Duncan Drummond, cofondateur de Hopoo Games. « Alors que nous traçons notre avenir en tant que développeurs, il était important pour nous de revenir sur nos premiers travaux. Risk of Rain Returns est un petit témoignage de notre reconnaissance envers cette incroyable communauté. Nous espérons que tout le monde est aussi enthousiaste pour l’avenir que nous le sommes. »

Design soigné, graphismes améliorés, nouvelles fonctionnalités… Risk of Rain fait son grand retour ! (Re)découvrez ce roguelike mythique aux combinaisons de butin uniques, avec de nouveaux survivants, un multijoueur repensé, du contenu apprécié de Risk of Rain 2, et plus encore !

Risk of Rain revient !

Design soigné, graphismes améliorés, nouvelles fonctionnalités… Risk of Rain fait son grand retour ! (Re)découvrez ce roguelike mythique aux combinaisons de butin uniques, avec des survivants inédits, un multijoueur repensé, et plus encore !

Découvrez de nouvelles façons de jouer

Améliorez vos compétences et vos capacités, découvrez de nouveaux survivants et vivez des parties toujours plus intenses ! Percez le mystère qui entoure des dispositifs antiques sommeillant sous la surface de Petrichor V. Retournez chaque tronc, chaque pierre et chaque gup pour trouver de nouvelles façons de jouer !

15 survivants à maîtriser

De nombreux survivants ont fui lors de l’attaque mystérieuse perpétrée sur votre vaisseau. Hachez vos ennemis menu avec le Cuisinier, qui fait son grand retour, tenez la ligne de front et protégez votre équipe avec l’Exécuteur, ou couvrez le sol de vase toxique avec le monstre violet que tout le monde adore : Acrid ! Découvrez de nouvelles façons de jouer avec 15 survivants uniques, chacun doté de nouvelles capacités à maîtriser.

Des artefacts qui changent la donne

Pimentez vos parties en variant les plaisirs. Sélectionnez jusqu’à 11 artefacts qui transformeront votre partie, chacun à sa manière ! Commencez avec un objet aléatoire qui change à chaque utilisation, ou bien tentez de repousser une redoutable invasion de démons toutes les 10 minutes. Essayez différentes combinaisons d’artefacts pour découvrir de nouvelles manières de jouer.

Des objets puissants

Combattez pour atteindre la surface tout en mettant au jour de précieuses marchandises. Ces objets, qui représentent votre chance de salut, vous permettront de vous déplacer plus rapidement, d’infliger plus de dégâts ou encore de sauter un peu plus haut. D’autres vous confèreront des pouvoirs plus grands encore, comme le rarissime Ukulélé, qui renforce vos attaques avec ses accords survoltés. Si vous êtes plutôt de nature explosive, traquez le Béhémoth rutilant pour ensuite transformer vos attaques les plus ordinaires en un déferlement d’explosions démentielles. Chaque combinaison vous apportera son lot de surprises. Les chaînes lumineuses explosives n’en sont qu’un exemple parmi de nombreux autres !

Les dangers de Petrichor V

Les créatures de Petrichor V sont aussi hétéroclites que les différentes planètes dont elles sont originaires. Lorsque ces monstres se sont vu menacer d’extinction dans leurs mondes respectifs, une force mystérieuse les a amenés sur Petrichor V. Rapidement, la planète s’est mise à abriter les bêtes les plus dangereuses de la galaxie, et elles ne voient pas d’un très bon œil les intrus (c’est-à-dire vous). Rallumez les téléporteurs antiques éparpillés sur la surface de la planète et traversez les 10 biomes. Survivez assez longtemps pour retrouver le chemin du vaisseau que vous avez dû abandonner.

Jouez en solo ou en équipe

Rejoignez la surface en solo ou avec votre équipe ! Choisissez des survivants complémentaires ou faites-vous plaisir en prenant celui qui a le plus gros flingue (spoiler : c’est Loader). Vous n’aurez pas à combattre en solitaire grâce à la coop en ligne ou locale jusqu’à 4 joueurs. Et avec le mode multijoueur amélioré que propose Risk of Rain Returns, les hordes de monstres toujours plus nombreuses de Petrichor V seront le seul obstacle à la survie de votre équipe.