Le développeur niceplay games et l’éditeur tinyBuild ont annoncé que Potion Craft : Alchemist Simulator arrivera sur Nintendo Switch au printemps 2023. Nous n’avons pas d’informations sur un prix ou une taille de fichier pour le moment, mais vous pouvez consulter le trailer de révélation officiel ci-dessous.

Potion Craft est un simulateur d’alchimie dans lequel vous interagissez physiquement avec vos outils et ingrédients pour concocter des potions. Vous contrôlez votre échoppe : inventez de nouvelles recettes, attirez des clients et expérimentez à l’envi. N’oubliez pas : toute la cité compte sur vous.

Fonctionnalités:

Des graphismes uniques, inspirés de manuscrits médiévaux et d’ouvrages médicaux anciens.

Des interactions physiques plaisantes avec les ingrédients et le matériel.

Un jeu type sandbox avec de nombreux choix disponibles, à vous de trouver le meilleur moyen d’accomplir des tâches.

De la vente de potions aux roturiers de la ville, pour jouer le rôle d’un noble artisan, d’une fouine cupide, d’un maître des sciences occultes ou qui que vous souhaitiez incarner !

Travaillez avec toutes sortes d’ingrédients

Feuilles, fleurs, baies, racines, fruits, minéraux et pléthore de champignons sont prêts à être broyés au mortier et pilon. Comme pour le café, la finesse de la mouture a son importance !

Apprenez l’art de la fabrication de potions

Concoctez votre potion. Moulez des ingrédients et mélangez-les soigneusement dans votre chaudron. Chauffez les charbons ardents. Faites bouillir, mélangez. Ajoutez la base : eau, huile, ou… autre chose. Bravo, vous avez créé votre première potion ! C’était facile à apprendre ? Essayez maintenant de maîtriser la technique !

Expérimentez et inventez de nouvelles recettes

Préparez minutieusement votre itinéraire sur la Carte alchimique pour combiner différent effets. Ne négligez pas le bon sens : vous ne trouverez guère preneur pour une potion de soin empoisonnée… pas vrai ? Si ?

Vendez des potions

Des chalands viendront chaque jour dans votre échoppe pour trouver une solution à leur problème. Ce que vous déciderez de vendre aura des conséquences. Attirez des guildes, liez-vous d’amitié (ou querellez-vous) avec des notables, gagnez de l’argent et de l’influence. Un jour, vous pourriez même décider du sort de la cité.

Achetez vos ingrédients ou faites-les pousser

Tout alchimiste a besoin d’ingrédients. Vous pouvez en acheter aux marchands ambulants : cela peut coûter cher, mais vous pouvez tenter de négocier pour économiser quelques écus. Sinon, faites pousser vos ingrédients chez vous !

Faites parler votre créativité

Envie de personnaliser vos potions ? N’hésitez point ! Changez la forme, le type d’étiquette, l’icône et les couleurs de vos flacons. Vous pouvez même donner un nom spécial et ajouter une description du contenu. Disposez avec soin vos potions uniques dans la vitrine et sur les tables de votre échoppe… ou jetez-les où bon vous semble, personne ne vous dire quoi faire, à part vous amuser !