Nintendo vient de lancer des promotions sur l’eShop de la Switch.

Certaines de ces promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

A Hat in Time Ultimate Edition – $18.49 (prix de base: $36.99)

Art of Rally – $14.99 (prix de base: $24.99)

Axiom Verge 1 & 2 Bundle – $23.98 (prix de base: $39.98)

Boomerang Fu – $8.99 (prix de base: $14.99)

Bugsnax – $9.99 (prix de base: $24.99)

Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

Cozy Grove – $8.93 (prix de base: $14.99)

Cris Tales – $7.99 (prix de base: $39.99)

Cuphead & The Delicious Last Course – $19.70 (prix de base: $26.99)

Don’t Starve Together – $11.99 (prix de base: $14.99)

Garden Story – $9.99 (prix de base: $19.99)

Golf Story – $6.99 (prix de base: $14.99)

Gonner2 Lose Your Head Deluxe Bundle – $6.99 (prix de base: $19.99)

I Was a Teenage Exocolonist – $19.99 (prix de base: $24.99)

Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

Loop Hero – $7.49 (prix de base: $14.99)

Minoria – $7.99 (prix de base: $19.99)

Moon – $13.29 (prix de base: $18.99)

Neon White – $19.99 (prix de base: $24.99)

Nobody Saves the World + Frozen Hearth Bundle – $19.59 (prix de base: $27.99)

Ooblets – $19.99 (prix de base: $29.99)

Overland – $9.99 (prix de base: $19.99)

Rain World – $8.99 (prix de base: $19.99)

Return of the Obra Dinn – $13.99 (prix de base: $19.99)

Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

Shantae: Half-Genie Hero – $9.99 (prix de base: $19.99)

Shovel Knight Dig – $22.49 (prix de base: $24.99)

Slay the Spire – $9.99 (prix de base: $24.99)

Spelunky – $4.99 (prix de base: $9.99)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $19.99 (prix de base: $24.99)

Tormented Souls – $14.99 (prix de base: $19.99)

Unpacking – $13.99 (prix de base: $19.99)

Unsighted – $11.99 (prix de base: $19.99)

Windjammers 2 – $13.99 (prix de base: $19.99)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)